زكي والتل و مش دافع والتمديد للنواب .. أحداث تجتاح مواقع التواصل

وطنا اليوم-عمان:اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الموضوعات والقضايا التي شغلت الشارع الأردني مؤخرا ، فتنوعت تلك المواضيع ما بين السياسة والاقتصاد والصحة والمنوعات وحالة الطقس ، حيث شكلت تلك الاحداث جوهر اهتمام المواطن الأردني في الايام القليلة الماضية

وناقش البعض تلك القضايا على محمل السخرية وبقليل من التسلية ، وآخرون عبروا عن انتقاداتهم تجاهها ، منهم من تعامل بجدية وتناقل معلومات حديثة حول الامر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة

وتاليا أبرز القضايا التي تناولها الشارع الأردني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام القليلة الماضية، وردود الفعل والتعليقات حولها

التمديد للحكومة ومجلس النواب

بعد نشر نوايا وتوجهات لدى دوائر صنع القرار بالتمديد لمجلس النواب وحكومة الرزاز لعام كامل مع قرب انتهاء مدتهما الدستورية ، اجتاح الخبر كافة منصات التواصل الاجتماعي ، حيث أجمع المغردون على ضرورة حلّ المجلس والحكومة وعدم منحهما اي فرصة للتمديد بعد الاداء المخيب للامال الذي قدمه المجلس خلال السنوات الماضية وكذلك الحكومة منذ نحو عامين، مطالبين ومناشدين جلالة الملك برحيلهما

#مش_دافع

تعالت الأصوات والاحتجاجات رفضا لأسعار فاتورة الكهرباء التي هبت على المواطنين "كالريح" ، فالأرقام التي اعتبرها المواطنون مبالغ فيها اتت عليهم كموجات كهربائية صاعقة لم تقل في ذلك عن صعقات الكهرباء الحقيقية

وبناءا عليه أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "مش دافع" الذي لاقى صدى واسعا لدى الكثير من المواطنين ،ليأتي رد وزيرة الطاقة هالة زواتي أن "سرقة الكهرباء تحملها المواطن الملتزم" ، أما رئيس دائرة الطوارئ في شركة الكهرباء المهندس زياد الحمصي فعلق عبر آثير اذاعة ميلودي أف أم في برنامج علينا وعليك بقوله : "أن الجيازر والصوبات وراء ارتفاع فواتير الكهرباء ،والشركة مستعدة لقراءة العدادات مرة أخرى .

من حقي أتعين

الحق في التعيين بالوظائف الحكومية مطلب صارم وهام للشباب الأردني العاطل عن العمل ، خاصة من الخريجين القدامى على حساب ديوان الخدمة المدنية واصبحت أرقامهم التنافسية تزيد مع مرور الزمن أو أن تثبت في مكانها.

أما من أتم 48 عاما فأكثر فلم يعد هناك أمل لديه في التعيين ، استنادا لقرار الخدمة المدنية الذي يقضي باحالة من أتم 30 عاما من الخدمة الى التقاعد ، ليستحوذ هذا القرار استياء الخريجين القدامى وليترجم مطلبهم على هيئة احتجاجات واعتصامات شعارها " بدي أتعين " .

أما رد ديوان الخدمة المدنية على مطلبهم بالتعين تمثل في أن الهدف من الغاء طلب من أتم 30 عاما من الخدمة الى التقاعد ، تفعيل دور الشباب وترشيق الجهاز الحكومي ، أن عدد الوظائف المتوفرة يتراوح من 7-8الآف وظيفة في العام فقط مما يعني عدم توفر شواغر للمقدمين .

سعد الذابح كان له من اسمه نصيب

يمتد سعد الذابح لمدة١٢ يوم ، حيث يبدأ في ١/٣١، وهو كناية عن البرد الشديد، الذي يحدث في فترته. ويُعبّر عنه بالمثل الشعبي (سعد ذبح ، كلبو ما نبح، وفلاحو ما فلح ، وراعيه ما سرح ) ، وهذا المثل الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة في الآونة الآخيرة .

موجة برد قارصة شهدتها محافظات المملكة خلال الأيام القادمة ، منذ أن دخل سعد الذابح في مدته التي تبدأ في شهر كانون الثاني من كل عام ، فتساقط الثلوج كان غزيرا في المحافظات ذات الطابع الجغرافي المرتفع مثل محافظات الجنوب وجبال الشراه ، أما العاصمة عمان فكان لها من نسمات الهواء القارص والمتجمد نصيب

التل يواجه "سيارا" بشجاعة

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام فيديو للطيار الأردني في الملكية الأردنية سيف التل ، الذي استطاع الهبوط في مطار لندن هيثرو على الرغم من موجة الضباب الكثيفة التي شهدتها لندن بفعل العاصفة "سيارا" .

ناشطو مواقع التواصل اتخذوا ما فعله الطيار الأردني التل على أنه انجاز يذكر ، خاصة بعد ما فشلت عدة طائرات في الهبوط بنفس المطار من قبله ، وآخرون اعتبرو أن الهبوط بحالة جوية سيئة فيه مخاطرة بأرواح الركاب ، رغم عديد الطائرات التي ايضا استطاع قائدوها الهبوط بأمان

الحاج زكي

احتلت شخصية زكي يوم أمس مواقع التواصل الاجتماعي ، ومحرك البحث (جوجل) ، الجميع يتساءل من يكون زكي ولماذا تفاعلوا مع شخصية غير معروفة بهذا الكم من المنشورات والألغاز وكذلك السخرية ؟ وهل زكي اسم متداول لشخصية سياسية أم كناية عن مدلولات معينة ؟ هذا مايريد البعض معرفته .

كورونا

مازال الحديث عن "الفايروس التاجي" كورونا حديث الجميع في كل مكان وليس فقط على السوشيال ميديا ، فالتساؤلات والمخاوف من وصول أو انتشار هذا الفيروس في حيز اهتمام كل العالم .

الوفيات بسبب هذا الفايروس في تزايد في الصين لتصل اليوم الى 1110 ، وحالات مصابة ومشتبه باصابتها في عدة دول ، على أمل أن يكون الوضع تحت السيطرة ، ليكون التساؤل الأبرز متى سينتهي كابوس كورونا ؟