|
ارتفاع أسعار 18 سلعة في الأردن.. وثبات 76
وطنا اليوم-عمان:أظهرت نتائج دراسة مقارنة لجمعية حماية المستهلك تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار 96 سلعة، ارتفاع 18 سلعة غذائية واستهلاكية بنسبة بلغت 19ر8 بالمئة وثبات أسعار 76 سلعة وانخفاض اسعار سلعتين. وبحسب نتائج الدراسة ارتفعت أسعار الخضار واللحوم الحمراء، فيما انخفضت اسعار دجاج النتافات، وثبات أسعار الارز والشاي والسكر والبقوليات والحليب والالبان والاجبان والزيوت النباتية والمعلبات بالرغم من قرار الحكومة والذي دخل حيز التنفيذ والقاضي بتخفيض نسبة الضريبة على 76 سلعة اهمها الالبان والجميد .
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|