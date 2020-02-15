الرئيسية | محليات دراسة حكومية لخفض التعرفة الكهربائية المنزلية

وطنا اليوم-عمان:كشف مصدر حكومي مطلع أن الحكومة تدرس جديا تخفيف التعرفة الكهربائية «المنزلية» على الشرائح ذات الاستهلاك القليل والمتوسط وعند نسبة استهلاك معينة.

وبحسب المصدر، ان الحزمة التحفيزية الجديدة ستركز على ملف الطاقة، وتخفيف الكلف على القطاع وعلى قطاعات اقتصادية وخدمية لتقليل الكلف التشغيلية وتعزيز التنافسية.

وبيّن المصدر من ابرز القطاعات التي سيعلن عن تقديم حوافز لها في الطاقة، القطاع الصناعي والقطاع السياحي من خلال تعديل التعرفة الكهربائية واحتساب «التعرفة الليلية» لغايات زيادة الانتاج، وايقاف احتساب تعرفة «ساعات الذروة» على بعض الصناعات، إضافة الى تخفيف التعرفة الكهربائية على القطاع السياحي، خاصة الفنادق والمنتجعات لغايات جذب استثمارات واستقطاب السياحة من خلال تخفيف الكلف والمنافسة في استقطابها مع نظيراتها في المنطقة.

وأشار المصدر، إلى أن الحكومة ستعلن عن تقديم العديد من التسهيلات لانتقال بعض المنشآت السياحية للعمل بالطاقة البديلة، عبر توفير قنوات تمويل لهذه الغاية.

وبين ان هذه الاجراءات مدفوعة بتوجيهات ملكية للحكومة، بضرورة اعادة النظر في تكاليف الطاقة لبعض القطاعات التي بدأت تشهد تراجعا في استقطاب الاستثمارات الاجنبية، إضافة الى ان عددا كبيرا اصبحت استمراريته مهددة نتيجة عدم القدرة على المنافسة.

وأضاف المصدر، ان الحزمة القادمة ستكون من أكثر الحزم التي سيلمسها الاقتصاد الوطني بشكل سريع بالاضافة الى انعكاسها على حياة المواطنين من ذوي الدخول المحدودة والموسطة، مبينا ان الحكومة جادة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية تساعد على تجاوز التحديات الراهنة والمتمثلة بتخفيف معدلات البطالة والفقر.الراي

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