بالفيديو النائب حازم المجالي يفند ادعاء نائب حضور جلسة مجلس الوزراء

وطنا اليوم- رد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود على استجواب قدمه النائب حازم المجالي حول ادعاء احد النواب، دعوته لحضور جلسة مجلس الوزراء حيث نفى الداوود حضور اي نائب جلسة لمجلس الوزراء منذ عام 2018، وقال ان التنسيق دائما يتم من خلال رئاسة مجلس النواب.

وكان المجالي قد استجوب الحكومة حول مزاعم احد النواب حضور جلسة لمجلس الوزراء في كلمة له داخل مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء، كما طلب المجالي من الديوان الملكي توضيح ادعاء احد النواب بان جلالة الملك طلب منه متابعة توزيع الاراضي في مدينة العقبة.