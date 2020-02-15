 وطنا نيوز -بالفيديو النائب حازم المجالي يفند ادعاء نائب حضور جلسة مجلس الوزراء
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
بالفيديو النائب حازم المجالي يفند ادعاء نائب حضور جلسة مجلس الوزراء
التاريخ : 11-02-2020 10:13:19 المشاهدات: 1610

وطنا اليوم- رد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود على استجواب قدمه النائب حازم المجالي حول ادعاء احد النواب،  دعوته لحضور جلسة مجلس الوزراء حيث نفى الداوود حضور اي نائب جلسة لمجلس الوزراء منذ عام 2018، وقال ان التنسيق دائما يتم من خلال رئاسة مجلس النواب.

وكان المجالي قد استجوب الحكومة حول مزاعم احد النواب حضور جلسة لمجلس الوزراء في كلمة له داخل مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء، كما طلب المجالي من الديوان الملكي توضيح ادعاء احد النواب بان جلالة الملك طلب منه متابعة توزيع الاراضي في مدينة العقبة.

 






تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق