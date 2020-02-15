تعليمات جديدة لعدادت المياه والكهرباء الذكية

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها مؤخرا الموافقة على اصدار التعليمات المعدلة لشروط واجراءات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات وتنظيم إدخالها الى المملكة ونشرها على الموقع الالكتروني للهيئة وتبليغ الجهات ذات العلاقة بالتعليمات المعدلة، مع الغاء التعليمات السابقة ذات العلاقة بالموافقات النوعية وادخال اجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ويأتي تطبيق تلك التعليمات المعدلة على كل من يرغب في الحصول على الموافقة النوعية او استيراد او ادخال أجهزة الاتصالات وتوابعها الى المملكة لاستعمالها و/ او الاحتفاظ و/ او المتاجرة بها و/ او ربطها مع شبكات الاتصالات الخاصة او العامة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور على اهمية اصدار التعليمات المعدلة والتي تأتي أهميتها في التسهيل على متلقي الخدمة، حيث رفعت الهيئة صلاحية مدة الموافقات النوعية من سنة إلى ثلاث سنوات وتم تحديد كيفية التعامل مع ادخال أجهزة الاتصالات لغايات البحث والتطوير لتعزيز دور الجامعات والباحثين وشركات التطوير على إدخال أجهزة الاتصالات المعتمدة على التقنيات الحديثة ولتشجيع دور الرياديين والباحثين، كما تم اضافة مادة تخص ادخال اجهزة الاتصالات المجددة والمعاد تصنيعها لتشجيع الاستثمار في الأجهزة الطرفية المجددة وفتح فرص عمل واستثمارات جديدة في المملكة، وتضمنت التعليمات المواصفات الفنية المعتمدة للعدادات الذكية Smart Metering (المستخدمة في شركات المياه والكهرباء والغاز) والترددات الراديوية الخاصة بها وكذلك اجهزة انترنت الأشياء (IoT)، واشتملت التعليمات المعدلة على قائمة بالأجهزة المستثناة ويسمح بادخالها دون الرجوع للهيئة.

واضاف الدكتور الجبور ان الهيئة ومن خلال تلك التعليمات عملت على اتاحة فرص عمل جديدة للمهندسين والفنيين الأردنيين، وذلك من خلال تسجيل شركات وكلاء محليين للحصول على موافقات نوعية لشركات أجنبية حيث اشترطت التعليمات ان تقوم هذه الشركات بتعيين كوادر اردنية متخصصة فيها، كذلك فقد ألزمت الهيئة الشركات المصنعة التقديم للهيئة للحصول على موافقات نوعية عن طريقها أو عن طريق توكيل شركة أردنية محلية وهذا يزيد من الواردات لشركات أردنية.

وتضمنت التعليمات المعدلة متطلبات واجراءات منح موافقة لادخال اجهزة الاتصالات الحاصلة على موافقة نوعية مسبقة، واجراءات منح موافقة الادخال لمرة واحدة لاجهزة الاتصالات والاجهزة التي تدخل في البنية التحتية لشبكات الاتصالات، واجراءات الادخال المؤقت لاجهزة الاتصالات، والإدخال للاستخدامات الشخصية، وادخالات المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، ومنح الموافقات النوعية للشركات المصنعة الاجنبية ووكلائها المحليين في المملكة.

كما تضمنت التعليمات المعدلة شروط واجراءات ومتطلبات الادخال الخاصة بالعرض والتخزين لاجهزة الاتصالات والقواعد والمقاييس الفنية للاجهزة الراديوية ذات القدرة المنخفضة والقدرة العالية، اضافة الى الاجور الخاصة بالموافقات النوعية والادخالات واجراءات عمل موظفي الهيئة في المكاتب الخارجية للهيئة العاملة حاليا في مكتب مطار الملكة علياء الدولي وجمرك العقبة وجمرك عمان التعليمات والنماذج الملغاه بعد صدور هذه التعليمات التي تم الاستعاضة عنها لاول مرة بتعليمات واحدة ونموذج واحد سيسهم في تسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها مما سينعكس ايجابا على خطة الهيئة لاتمتة خدمة اصدار الموافقات النوعية وادخال اجهزة الاتصالات بشكل كامل والمدفوعة الكترونيا من خلال اي فواتيركم.