الرئيسية | محليات السفير السعودي لدى الأردن يلتقي رئيس الديوان الملكي الأردني

وطنا اليوم-استقبل معالي يوسف العيسوي رئيس الديوان الملكي الأردني بمقر الديوان الملكي اليوم نايف بن بندر السديري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية. وقدّم رئيس الديوان الملكي خالص التهنئة والتبريك لسعادة السفير السديري بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده بالأردن، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق في مهام عمله بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وتعزيز أواصر العلاقة المتجذرة.

من جانبه أشاد سفير المملكة بمستوى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المملكة والأردن، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون التي تجمع البلدين وسبل تطويرها.

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