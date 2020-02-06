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السفير السعودي لدى الأردن يلتقي رئيس الديوان الملكي الأردني
وطنا اليوم-استقبل معالي يوسف العيسوي رئيس الديوان الملكي الأردني بمقر الديوان الملكي اليوم نايف بن بندر السديري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
وقدّم رئيس الديوان الملكي خالص التهنئة والتبريك لسعادة السفير السديري بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده بالأردن، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق في مهام عمله بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وتعزيز أواصر العلاقة المتجذرة.
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