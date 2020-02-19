الرئيسية | محليات المملكة على موعد مع حدث جوي غير عادي

وطنا اليوم-عمان:في حدث جوي غير عادي لكنه غير مؤثر في ذات السياق، يُتوقع بمشيئة الله الثلاثاء أن تكون درجات الحرارة في ساعات ليلة الثلاثاء-الأربعاء أعلى مما عليه الحال في ساعات نهار الثلاثاء.

و من المعروف بأن أعلى درجات الحرارة خلال ساعات النهار تُسجل في الأردن و الدول التي على نفس خط العرض تقريباً في فترة ما بعد الظهر و العصر، بينما تُسجل بالعادة درجة الحرارة الصغرى مع بُعيد شروق الشمس بقليل أو مع ساعات الفجر.

و يكون مسار درجات الحرارة بالعادة تصاعدياً في أول فترات النهار لتُسجّل أعلى قيمة مع ساعات الظهيرة و العصر، و تبدأ بالنزول بعد ذلك و تستمر بالانخفاض مع ساعات الليل و ما بعد مُنتصف و الليل و تُسجّل أقل قيمة مع ساعات الفجر و الصباح. و هذا ما يُشار إليه دائماً في نشرات الطقس بدرجات الحرارة العظمى و الصغرى و هي تقريباً تدل و تعكس مدى برودة/دفء الأجواء سواءً في ساعات النهار أو الليل.

أما اليوم الثلاثاء 11-2-2020، فإن الأردن على موعد مع حدث مُغاير قلما يحدث، و هو يُتوقع أن تكون درجات الحرارة مع ساعات النهار أقل مما عليه الحال مع ساعات الليلة القادمة، و بالتالي فعلياً فإن درجة الحرارة العظمى اليوم ستُسجّل أقل من درجة الحرارة الصغرى فيما لو قلنا أن تعريف درجة الحرارة العظمى أو الصغرى محصور بالفترتين النهارية أو الليلة، أو يُمكن القول بطريقة أسهل بأن درجة الحرارة الصغرى اليوم ستكون في النهار و درجة الحرارة العظمى ستكون في الليل.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تندفع إلى الأردن كُتلة هوائية بحرية ذات درجات حرارة أدفأ و أكثر رطوبة قادمة من البحر الأبيض المُتوسط و تتقدم تدريجياً نحو الشرق خلال ساعات النهار لتحل محل كتلة هوائية قطبية قارسة البرودة و التي أثرت على المملكة خلال الـ 48 ساعة الماضية، و بناءً على ذلك فإن درجات الحرارة سترتفع بشكل تدريجي مع ساعات نهار اليوم و تستمر بالإرتفاع في ساعات الليل بحيث تكون درجة الحرارة في العاصمة عمان خلال ساعات النهار حوالي 4-5 درجات مئوية، بينما تكون في ساعات الليلة القادمة حوالي 6-7 درجات درجات مئوية.

كما و يُتوقع هطول بعض الأمطار خلال ساعات الليلة القادمة في أجزاء من شمال ووسط المملكة بمشيئة الله.

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