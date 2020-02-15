الرئيسية | محليات سلامة حماد: كل ما يتحدث عنه خالد طوقان صحيح

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الداخلية سلامة حماد أن كل ما يتحدث عنه رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان صحيح حول المشروع النووي الأردني واليورانيوم.

قال وزير الداخلية سلامة حماد إن هناك دولاً عربية وغيرها تطالب بخبرات الأردن لاستخراج اليورانيوم.

وأكد حماد أن كل ما يتحدث عنه رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان صحيح حول المشروع النووي الأردني واليورانيوم.

وقال حماد تحت القبة :"كنت رئيسا لمجلس إدارة اليورانيوم، ويجب أن نفرق بين هيئة الطاقة النووية وشركة اليورانيوم لاستخراج اليورانيوم".

وأضاف يقول: "هناك مشروع الكعكة الصفراء وموجود على مثلث سواقة العطارات".

وقال حماد ردا على سؤال للنائب جمال:"أنا اعرف الأردن أكثر من غيري".

وحول النائب قموه سؤاله عن المفاعل النووي واليورانيوم والكعكة الصفراء إلى استجواب.

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