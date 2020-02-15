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الملك : لدى الآلاف من الأردنيين جذور في أرمينيا
وطنا اليوم-عمان:ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في العاصمة يريفان اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، خطابا أمام أكاديميين ودبلوماسيين في أرمينيا، خلال جلسة حوارية.
"بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس،
شكرا جزيلا. اسمحوا لي أن أعرب باسم وفدنا عن التقدير العميق لحفاوة الضيافة التي استقبلتمونا بها هنا في أرمينيا.
زيارتنا إلى يريفان، إحدى أقدم مدن العالم، وهي في نفس الوقت عاصمة بلد شاب ينبض بالحياة، تذكرني كثيرا ببلدي الحبيب، الأردن.
أصدقائي،
على الرغم من أن هذه هي أول زيارة لبلدكم الجميل، فإننا نشعر أننا بين أسرتنا. في الواقع، نحن عائلة.
يعود تاريخ هذه الروابط العائلية إلى أكثر من 100 عام، كما ذكرت فخامة الرئيس، عندما قام جدي الشريف الحسين بن علي بتطبيق الوصيتين العظيمتين التي يتشاركهما الإسلام والمسيحية، وهي حب الله وحب الجار، فمنح العائلات الأرمنية المسيحية التي كانت تطلب العون، الملاذ الآمن. بالنسبة لجدي، وبالنسبة لوالدي، وبالنسبة لي، لا بديل عن مد يد العون لمن يحتاجه. إنه واجب وديدن يستمر الأردن بالوفاء به.
وفي الوقت الذي تستعد فيه المملكة الأردنية الهاشمية للاحتفال بمئويتها الأولى، فإننا ننظر بفخر إلى الدور الذي لطالما لعبه الأردنيون ذوو الأصول الأرمنية، إلى جانب جميع الأردنيين، في السعي نحو التقدم والازدهار لوطننا.
تحمل القدس أهمية تاريخية كبيرة بالنسبة لي ولعائلتي، ولكنها أيضا مدينة مقدسة لأتباع الأديان التوحيدية الثلاثة، وللجميع مصلحة ومسؤولية في الحفاظ على الروحانية والسلام والعيش المشترك الذي تمثله المدينة، فلا يمكننا السماح للمدينة المقدسة أن تتحول إلى بؤرة للعنف والانقسام، فمن الضروري الحفاظ على هويتها ووضعها القانوني، وكذلك الوضع التاريخي القائم فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء. ونحن نتطلع إلى القادة المسيحيين والأصدقاء مثلكم وحول العالم للعمل معنا للحفاظ على القدس كمدينة تجمعنا ورمزا للسلام.
أصدقائي،
لقد تحدثت اليوم عن صداقتنا العميقة، المتجذرة في تاريخ غني. فقد شكل الأردنيون من أصول أرمينية على مدار القرن الماضي مثالا يحتذى به، يثبت أن الغلبة دوما للصداقة والأخوة. وفي الأيام والأشهر المقبلة، نأمل أن نتمكن من كتابة فصل جديد معا، فصل يبني على الصداقة التي بدأت منذ زمن طويل، ويحمل شراكات وآفاق جديدة لشعوبنا.
شكرا لكم".
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