الرئيسية | محليات 1.3 مليار دولار مساعدات اميركية مقترحة للأردن

وطنا اليوم-عمان:اقترحت الإدارة الأميركية تخصيص 1.3 مليار دولار كمساعدات للأردن ضمن مشروع موازنتها لعام 2021، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ووفق بيان وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، فإن المساعدات المقترحة من خلال وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية للأردن تأتي "إيمانا بالشراكة الاستراتيجية مع الأردن، ودعما له".

ويظهر مشروع الموازنة أيضا، تخصيص 1.274 مليار دولار كمساعدات اقتصادية وأمنية للأردن ضمن ميزانيتها لعام 2020، مقترحة من وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتعهدت مذكرة تفاهم وقعها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في عمّان العام الماضي، بتقديم 1.275 مليار دولار سنوياً من المساعدات الخارجية الثنائية (اقتصادية وأمنية) من 2018 إلى 2022 – أي ما مجموعه 6.375 مليار دولار.

قانون الاعتمادات الموحد لعام 2019 الموقع من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال، إنه يجب توفير ما لا يقل عن 1.525 مليار دولار لمساعدة الأردن، منها وجوب توفير 1.0824 مليار دولار تحت عنوان "صندوق الدعم الاقتصادي"، تتضمن ما لا يقل عن 745.1 مليون دولار؛ لدعم ميزانية الحكومة الأردنية.

بلغ إجمالي المساعدات الاقتصادية التي قدمتها الولايات المتحدة للأردن العام الماضي 1.15 مليار دولار أميركي، منها المنحة النقدية الموقعة في كانون الأول الماضي، وبزيادة تبلغ 300 مليون دولار عن القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للأردن خلال الفترة 2018-2022، التي تم توقيعها بين الجانبين في شهر شباط /فبراير 2018.

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