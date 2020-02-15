شكوى من رؤساء الأقسام المكلفين بالتربية

وطنا اليوم-عمان:قال رؤساء الأقسام المكلفين في مديريات التربية والتعليم ، بأن وزارة التربية والتعليم لم تقم بتصويب أوضاعهم منذ سنوات.

وقال رؤساء الأقسام في بيان لهم بإن قضيتهم تأزمت في شهر 5 أيار الماضي عندما أعلنت الوزارة عن شواغر لتلك الأقسام وتقدم رؤساء الأقسام بالوكالة لتلك الوظيفة المكلفين بها أساسا كأي شخص آخر من الميدان وكانت آلية الاختيار عن طريق مقابلة وورشة عمل وملف المتقدم فقط ، اجتاز رؤساء الأقسام المقابلة بنجاح وبدأت ورشات العمل لفترة محدودة تم إيقافها لاحقا ، الصدمة كانت عندما تجاهلت الوزارة كل الإجراءات السابقة .

واضاف البيان بان الوزارة أعلنت عن عقد امتحان لرؤساء الأقسام ، و ان مشكلة الامتحان تكمن في كونه أولا امتحان غير معلوم الملامح إضافة إلى أنه امتحان إلكتروني بعيد عن قدرة البعض ، المشكلة الأكبر في نتيجة الامتحان والتي تقضي بعودة رئيس القسم المكلف سابقا كعضو عادي وانتفاء صفته كرئيس قسم إذا لم يجتاز هذا الامتحان بعد أن أمضى سنوات خدمته كرئيس قسم ، إضافة إلى فقدانه العلاوات والامتيازات المادية و المتمثلة في العلاوات الإشرافية والتي تقدر ب 15 % من الراتب الأساسي ، الامتحان كان مقررا عقده هذا الأسبوع وتم تأجيله نظرا للظروف الجوية .

وطالبوا الوزارة بالأخذ بعين الاعتبار سنوات خدمتهم السابقة كرؤساء أقسام بالوكالة كونه لهم الأولوية والخبرة والكفاءة لرئاسة القسم وحسب قانون الوزارة المتعارف عليه والذي كان وزير التربية الحالي عرابه الأصل في منصب رئاسة القسم أن يكون صاحبه خادما في القسم وليس من الميدان ، وإذا اقتضت الحاجة لعقد الامتحان ولا مفر من ذلك ؛ أن تضاف نتيجة الامتحان إلى الملف والمقابلة وورشات العمل التي أجريت سابقا وبالتالي يعتبر بذلك مجتازا لهذه الإجراءات لتثبيته كرئيس قسم رسميا .

ويشار بأن عدد رؤساء الأقسام المكلفين في المديريات اكثر من ٣٠٠ موظف ومكلفين منذ سنوات ، حيث اليوم عدد منهم بعمل وقفة احتجاجية أمام وزارة التربيه والتعليم مطالبين بحقوقهم التي ضاعت بإهمال مقصود من وزارة التربية والتعليم.