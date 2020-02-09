صحفي أردني يؤسس صحيفة أوهايو بالعربي

وطنا اليوم-عمان:صدر، الاثنين، العدد الأول من صحيفة "أوهايو بالعربي"، التي أسسها صحفي أردني، لتكون أول صحيفة عربية مستقلة، تصدر شهرياً في ولاية أوهايو الأميركية من عاصمتها كولومبوس.

مؤسس الصحيفة ورئيس تحريرها عبدالله المبيضين قال في بيان، إن "أوهايو بالعربي" منصّة موجهّة للعرب، ومُحبي اللغة والثقافة العربية، وتهدف إلى تسهيل التواصل بين الجاليات العربية وجيرانهم من مختلف الثقافات، على قاعدة متينة من الفهم المشترك والاحترام المتبادل.

المبيضين تحدث عن أهمية المحتوى الثقافي في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات.

وأوضح المبيضين أن الصحيفة جاءت استجابة إلى "حاجة العرب المتزايدة في الحصول على المعلومات والوصول إلى الخدمات المحلية، إضافة إلى البقاء على صلة مع ثقافتهم العربية الأصيلة".

"الصحيفة ستقدم إيضاحات حول الحياة والقوانين والفرص التجارية والتعليمية في أوهايو، إضافة إلى نشر قصص نجاح أبناء الدول العربية ومشاريعهم الرائدة في مختلف مدن ومقاطعات الولاية".

رئيس تحرير الصحيفة أكد على "حق الأفراد والمجتمعات في المعرفة والحصول على الخدمات بصرف النظر عن الحواجز اللغوية"، مشيراً إلى أهمية "أخذ المبادرة في تأسيس مشاريع إعلامية وثقافية، تساهم في تغيير الصور النمطية السالبة، والتقريب بين المجتمعات والشعوب".

وذكر البيان أن تأسيس الصحيفة جاء بمبادرة فردية دون الحصول على تمويل من أيّ جهة حكومية أو خاصة.