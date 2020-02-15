الرئيسية | محليات عزل 26 شخصاً مشتبه اصابتهم بفيروس الكورونا في البشير

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات أن مستشفى الامراض الوبائية "العزل" يتعامل حالياً مع (26 ) حالة اشتباه بفيروس كورونا لأردنيين وعرب.

وقال زريقات إنه تجرى للحالات الآن الفحوصات رغم عدم حاملهم لفيروس كورونا وهم لا يزالون حالات اشتباه.

وبيّن أن مستشفى الأمراض الوبائية " العزل" التابع لمستشفيات البشير استقبل 134 حالة اشتباه بفيروس كورونا القاتل.

واوضح زريقات أنه تم تطبيع البروتوكول العلاجي بالحجر الصحي لمدة (14) يوماً على كل الحالات، وتم اجراء العديد من الفحوصات المخبرية لها للتاكد من سلامتها وعدم حملها للفيروس قبل الاذن بخروجها.

واضاف أنه تم أول من أمس الأحد إخراج ( 16 ) حالة اشتباه من مستشفى العزل بعد صدور نتائج فحوصاتهم الدقيقة من المختبر المركزي التابع للوزارة، الذي أكد على خلوهم من المرض او حملهم للفيروس.

وأشار زريقات إلى أن تجهيز مستشفى العزل جاء بجهود وطاقات ذات مستوى متقدم وفي وقت قياسي تزامنت مع اعلان اكتشاف فيروس كورونا في الصين وان فريق العمل على قدر عالٍ من من المهنية.

ونوه إلى أن مستشفى (العزل) بما يحتويه من تجهيزات في غرف الحجر الطبية وسبل الراحة والدور الذي يقوم به الكوادر في هذا الجانب بالمستوى المطلوب على اكمل وجه، بما في ذلك توفير المستلزمات الطبية والخدمات الفندقية في المرافق الصحية والتدفئة المركزية والمياه الساخنة على مدار الساعة للنزلاء.

وكشف أن الكوادر الطبية التي رافقت اخلاء (71) طالبا اردنيا من ووهان/ الصين تم ادخالها إلى غرف (العزل) وتطبيق الحجر الصحي عليهم وتقديم الخدمات الطبية لهم وللجميع بالمستوى المطلوب.

وأكد زريقات على أن تطبيق سياسة الحجر الصحي جاء حسب البروتوكول العلاجي والوقائي في مختلف المواقع، وأن ضرورة قضاء الفترة المقررة بمنع اختلاط أي منهم بالوسط الخارجي لمدة 14 يوماً حفاظاً على سلامتهم ليتم خروجهم بالطرق الصحية والسليمة.

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