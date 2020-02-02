الرئيسية | محليات صيحات المواطنين تتوالى من ارتفاع فواتير الكهرباء

وطنا اليوم-عمان:مازالت صيحات المواطنين تتعالى وسط حالة من الامتعاض والسخط ازاء الارتفاع المفاجئ لأسعار فواتير الكهرباء لآخر فاتورتين وسط تأكيد حكومي ان لا رفع لاسعار الكهرباء.

ودفع الارتفاع غير المبرر التي شهدتها فاتورة الكهرباء الاف المواطنين إلى تدشين حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا فيها الرفع المفاجئ للفواتير متسائلين عن السبب واتهموا شركات الكهرباء بالجباية غير العادلة.

هيئة الطاقة من جهتها بررت غير مرة ان لا رفع على اسعار الكهرباء وان ما شهدته الفواتير هو ضغط زائد على الكهرباء تسبب بارتفاعها لكن هذا التبرير لقي استهجان كثيرين خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حسبما رصد واعتبروه غير مقنع مؤكدين ان ما يحدث هو زيادة مقصودة على فواتير الكهرباء لغرض الجباية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز طلب تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاستعانة بشركة متخصصة لتدقيق فواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء وهو ما دفع

لجنة الطاقة النيابية التشكيك بمصداقية التقارير الصادرة عن شركات الكهرباء مطالبة بعدم فصل اي تيار كهربائي على المواطنين اذا تأخروا بالسداد.

وبحسب مصدر مطلع في قطاع الطاقة، فان انخفاض سعر خام نفط برنت إلى ما دون 54,5 دولار للبرميل، يستوجب على الحكومة إلغاء بند فرق الوقود المفروض على فاتورة الكهرباء منذ كانون أول من عام 2017 بسبب ارتفاع اسعار النفط انذاك.

ولفت المصدر إلى أن احد توصيات صندوق النقد الدولي لتسديد خسائر شركة الكهرباء الوطنية هو إضافة فلس على كل دولار زيادة بعد ارتفاع النفط برنت اكثر 55 دولارا للبرميل.

وأوضح المصدر انه تثبت فرق الوقود على فاتورة الكهرباء عند 10 فلسات على كل كيلوواط ساعة منذ شباط 2019، إلى انه وصل في بعض الأشهر إلى 24 فلسا، ولاحظ انه يتم رفع او تخفيض فرق الوقود حسب معدل سعر النفط العالمي برنت.

وأشار إلى أن أسعار النفط تواصل الهبوط أثناء التعاملات متأثرة بمخاوف بشأن الطلب على الخام في الصين بعد تفشي فيروس كورونا رغم أن احتمالات تخفيضات إنتاجية أكبر من منظمة أوبك وحلفائها قدمت بعض الدعم للسوق.

وكانت شركة الكهرباء الاردنية عزت على لسان الناطق الاعلامي خالد الزبيدي ارتفاع سعر الفاتورة الى الاستهلاك الزائد بسبب برودة الطقس مؤكدا ان الشركة لم ترفع اسعار الكهرباء لافتا الى ان فرق سعر الفاتورة هو بسبب حجم الاستهلاك المتصاعد والانتقال من شريحة الى اخرى ما يرفع قيمتها.

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