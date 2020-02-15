الرئيسية | محليات مجدداً‎ .. مصانع الألبان تستعد لرفع أسعار منتجاتها

وطنا اليوم-عمان:كشفت مصادر مطلعة أن مصانع الألبان في الأردن، تدرس رفع أسعار بيع منتجاتها، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يجدد مطالب القطاع بزيادة أسعارها.

وبحسب مصادر ، يأتي هذا التوجه في وقت خفضت الحكومة فيه نسبة ضريبة المبيعات في منتجات الألبان منذ بداية شهر شباط الحالي إلى 5% بعد أن كانت 10%، وهو ما لم ينعكس على أسعار البيع في السوق المحلي، على حد قولها.

وعلم أن هناك محاولات من القطاع الصناعي لثني المصانع عن رفع أسعارها وإيجاد حلول لارتفاع الكلفة خاصة مادة الحليب في ظل منع حليب الأبقار، ما تسبب برفع أسعار مدخلات الإنتاج بالاضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء على القطاع.

وكانت أسعار الألبان بالسوق المحلية قد شهدت منتصف العام الماضي ارتفاعا بنسب وصلت إلى 33 %؛ حيث بلغ سعر كيلو الألبان 1.25 دينار بعد أن كان يباع بسعر دينار، فيما وصل سعر العبوة وزن 700 غرام دينارا، بعد ان كانت تباع بـ 75 قرشا.

وكانت الحكومة قد وضعت سعرا استرشاديا لأسعار الألبان في منتصف العام الماضي بالاتفاق مع المصانع رغم مطالبات القطاع برفع الأسعار نتيجة زيادة الكلف عليهم، نظرا للظروف الاقتصادية للمواطنين، حيث حددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعرا استرشاديا بين ( 1.20 -1.25 دينار/كغم ) للمستهلك.

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