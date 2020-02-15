الرئيسية | محليات دوائر حكومية و مؤسسات تؤخر دوامها بسبب الظروف الجوية

وطنا اليوم-عمان:تأخير دوام الدوائر الحكومية في لواءي الشوبك ووادي موسى إلى الساعة 10 صباحا

وقرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، تأخير دوام المدارس بالمملكة ليوم غد الثلاثاء حتى الساعة التاسعة صباحاً.

ياتي ذلك بسبب الظروف الجوية السائدة، حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين.

وقرر الأستاذ الدكتور محمد خير الحوراني وبناءً على الحالة الجوية السائدة بسبب حالة الإنجماد وإنعدام وضوح الرؤية ليوم غد الثلاثاء الموافق 11/2/2020 وحرصاً من إدارة الجامعة على سلامة الطلبة والموظفين فقد تقرر تأخير الدوام لغاية الساعة التاسعة والنصف صباحاً في الجامعة بخلاف من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك.

وقال متصرف لواء البترا منصور العلاوين إنه وبالتنسيق مع محافظ معان تقرر تأجيل دوام كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية في لواء البترا لغاية الساعة العاشرة صباحا بسبب الظروف الجوية السائدة .

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