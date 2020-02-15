الرئيسية | محليات 14 شباط .. مهرجان الخبيزة بالأردن

وطنا اليوم-عمان:تستعد عدة جمعيات في منطقة الشونة لإطلاق مهرجان "الخبيزة" بموسمه الخامس.

الناشط الاجتماعي محمد عطية وهو أحد المنظمين للمهرجان قال ان اختيار اسم الخبيزة جاء كرمز للخير والعطاء لأنها صحية ومجانية وتنتج دون تدخل او مواد كيماوية وهي للجميع عضوية.

وستعرض نحو 25 جمعية و7 مزارعين منتجاتهم الزراعية والحيوانية والنباتية وحتى الحرفية في بازار يقام يومي الجمعة والسبت على مدار 5 أسابيع ابتداء من الأسبوع القادم 14 شباط ، وحتى 21 اذار القادم.

كما سيشمل المهرجان فعاليات ثقافية وعروض فنية شعبية ، وسيتم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لاستقبال انشطة الأطفال والمدارس.

وسيشهد المهرجان هذا العام مشاركة واسعة من اريحا والضفة الغربية، وسيرعى المهرجان وزير الزراعة ورئيس بلدية الشونة الوسطى.

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