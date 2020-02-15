المعايطة يُحذّر من انتحار سياسي أردني وفلسطيني

وطنا اليوم-عمان:حذّر وزير أردني سابق وكاتب صحافي من أنّ بلاده المطلوب منها “منح مليون فلسطيني” الجنسيّة الأردنيّة بموجب ترتيبات ونصوص اتفاقية صفقة القرن.
واعتبر وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة أن الكتلة الديمغرافية المطلوبة من الأردن مرحليًّا لتوطينها وفورًا قد تبلغ مليون مواطن فِلسطيني من الذين لا يحملون أصلاً الجنسيّة الأردنيّة.
وشدّد المعايطة في مقالٍ له على خطورة الأمر بخصوص المساس بالهوية الوطنية الأردنية والهويّة الوطنيّة الفِلسطينيّة.
واعتبر أن هذه الخطّة خطيرة وتؤدّي إلى إلغاء اللجوء وتوطين الفلسطينيين حيثما يتواجدون وقال بأن هذا الرقم المليوني ليس الوحيد الذي سيضاف إلى الرصيد الديمغرافي الأردني بل يُضاف إليه من يفقدون حق العودة من حاملي الجنسية الأردنية.
ووصف المعايطة القبول بالمسألة بمثابة “انتحار سياسي أردني وفلسطيني”.