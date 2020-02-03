مستشفى الحمايدة يحقق إنجاز طبي جديد

وطنا اليوم-تمكن الاطباء الاخصائيون في مستشفى الدكتور احمد الحمايدة من إنقاذ سيدة تبين وجود حمل داخل عنق الرحم، ولشدة تعقيد هذه الحالة هناك حل يتمثل بإزالة الرحم للحفاظ على حياة المرأة ولكن بفضل مهارة العاملين في المستشفى وبتوفيق من الله تمكن الاخصائيون من إزالة الحمل عن طريق المهيل وقد سيطروا على حالة النزيف والمحافظة على حياة المرأة وعدم تعرضها للعقم الدائم.

وقد نشر الدكتور الحمايدة على حسابه في الفيسبوك المنشور التالي:

إنقاذ الزوجة من عقم دائم... بفضل الله

حضرت للمستشفى سيدة حديثة الزواج لها متزوجة ثلاثة شهور فقط تعاني من نزيف داخلي حاد وبعد فحصها بجهاز التراساوند تبين وجود حمل داخل عنق الرحم وهذه من الحالات النادرة جدا حيث بالعادة يكون الحمل داخل تجويف الرحم فكان امام الاخصائي خيارين اما إزالة الرحم بالكامل وبالتالي عقم دائم او محاولة إخراج الحمل عن طريق المهبل وفي هذه الحالة احتمال تعرضها إلى نزيف قد يؤدي إلى استئصال الحمل عن طريق البطن وإزالة الرحم بالكامل علمآ ان حجم

الكتلة من ٨ سم في طول ١٠ سم أعطيت المريضة ثمانية وحدات دم لتعويض ما فقدت وحين تحسن وضعها الصحي أدخلت المريضه إلى العمليات بعد أن تم توقيع الاهل على خطورة الوضع وعن احتمالية إزالة الرحم بالكامل وتم بحمدالله استئصال الحمل ووضع كميات من الشاش للضغط على الأوعية النازفه في عنق الرحم مع استعمال الكاوي لجميع النقاط النازفه والمغذيه وكذلك إعطاء مواد علاجية للقضاء على الخلايا المتبقيه من الحمل وبعد يومين من إزالة الشاش توقف النزيف بفضل من الله وتوفيقه علماً أن نسبة هذه الحالة واحدة لكل مئتان الف حمل

الشكر للدكتور خليل بربراوي الذي قام بهذا الإجراء بكل اقتدار والشكر لكادر المستشفى الذي ساعده وراقب السيدة بكل تفاني واخلاص في قسم العناية الحثيثه

معاهدين الجميع ان نبقى اليد الأمينه بإذن الله