أمطار وثلوج في الكرك والقصر الأعلى هطولا

وطنا نيوز /الكرك /ميمون المجالي

شهدت محافظة الكرك منذ نهار أمس هطولا كثيفا للامطار، فيما شهدت منطقة المزار الجنوبي تساقطا للثلوج.

ووفق مدير زراعة المحافظة المهندس خالد الصرايرة فقد بلغت كمية الامطار الهاطلة والكميات التراكمية والنسبة العامة للهطولات المطرية مقارنة بالمعدل العام السنوي المطلوب من الامطار كمايلي:

لواء قصبة الكرك 14 ملمترا لتكون الكمية التراكمية للامطار في اللواء للموسم الحالي 209 ملمترات مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي وبلغت 91 ملمترا، فيما المعدل العام المطلوب على مدى الموسم المطري يصل الى 350 ملمترا اي بنسبة مئوية مقدارها 9ر59%.

وفي لواء المزار الجنوبي بلغت كمية الهطول 8 ملمترات مع ثلوج والمجموع التراكمي للموسم الحالي 231 ملمترا مع ثلوج مقارنة ب117 ملمترا لنفس الفترة من الموسم الماضي، والمعدل العام للامطار في اللواء سنويا 350 ملمترا، اي بنسبة مقدارها 66 بالمئة.

لواء عي الهطول 12 ملمترا والكمية التراكمية للموسم المطري الحالي 233 ملمترا مقارنة بـ100 ملمتر للموسم الماضي والنسبة العامة لكميات الامطار المطلوبة طيلة الموسم 300 ملمتر اي بنسبة قدرها 77 بالمئة.

في لواء القصر كانت كمية الهطول 20 ملمترا والكمية التراكمية للموسم الحالي 265 ملمترا مقابل 102 ملمتر للموسم الماضي والمعدل العام المطلوب للامطار طيلة الموسم 350 ملمترا اي بنسبة قدرها 75 بالمئة.

لواء فقوع كانت كمية الهطول 16 ملمترا، والتراكمية للموسم الحالي 205 ملمترات، مقابل 67 ملمترا في الموسم الماضي، والمعدل المطلوب طيلة العام 350 ملمترا اي بنسبة قدرها 8ر58 بالمئة.

وفي لواء القطرانة هطل 5ر1 ملمتر من الامطار، والكمية التراكمية لهذا الموسم 77 ملمترا مقارنة بـ 22 ملمترا للموسم الماضي، فيما المعدل المطري السنوي المطلوب في اللواء 150 ملمترا، اي بنسبة قدرها 79 بالمئة.