الرئيسية | محليات حمل غير مسبوق للنظام الكهربائي في تاريخ الأردن

وطنا اليوم-عمان:أعلن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة عن حمل أقصى غير مسبوق سجله النظام الكهربائي في المملكة اليوم الاحد وبلغ 3570 ميجا واط، مقارنة مع 3380 ميجاواط خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح المهندس الرواشدة في تصريح صحفي ان نسبة النمو في الحمل الأقصى للنظام الكهربائي بشكل عام حتى تاريخه قد بلغت 5.6%.

وعن الاحمال التي سجلتها شركة الكهرباء الوطنية ليوم امس قال الرواشدة ان الحمل الأقصى بلغ 3380 ميجا واط، وهو ذات الحمل المسجل العام الماضي.

وفيما يتعلق بالاحمال لليومين القادمين توقع الرواشدة ان يستمر الحمل بالارتفاع ويتراوح ما بين 3600 ميجاواط الى 3650 ميجا واط.

واكد المهندس الرواشدة ان شبكة النقل التابعة لشركة الكهرباء الوطنية لم تسجل اي انقطاعات خلال هذه الموجة الباردة، ويجري التعامل مع الأحوال الجوية السائدة وفق خطة الطوارئ التي أعدتها الشركة، وتشمل إجراءات فنية وكوادر ميدانية لتتعامل مع أية حوادث طارئة.

كما اكد الرواشدة قدرة "الكهرباء الوطنية" على تلبية اية احمال تزيد خلال هذا الفصل من السنة الذي يشهد ارتفاعات في الاحمال، بدلالة عدم تأثر النظام الكهربائي في المملكة بالارتفاعات غير المسبوقة في الاحمال الكهربائية التي تعد دليلا على ارتفاع قيم الاستهلاك وزيادة الطلب على الكهرباء.

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