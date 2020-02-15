الرئيسية | محليات المركزي يعلن تأخير دوام البنوك حتى التاسعة والنصف

وطنا اليوم-عمان:أعلن محافظ البنك المركزي زياد فريز تأخير دوام البنوك العاملة في المملكة يوم غد الاثنين حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وقال فريز إن قرار تأخير الدوام يأتي تناغما مع اعلان الحكومة تأخير دوام المؤسسات الرسمية نظرا للظروف الجوية السائدة وتوقع تشكل الصقيع.

وقرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تأخير بدء دوام الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة والهيئات العامّة يوم غدٍ الاثنين حتى الساعة التاسعة والنصف، نظراً للظروف الجويّة السائدة واحتمالات تشكّل الصقيع صباحاً.

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