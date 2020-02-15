وزير الداخلية سلامة حماد يشكر دعم قطر الدائم للأردن

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الداخلية سلامة حماد، إن العلاقات الاردنية القطرية متينة وراسخة وتشهد تطورا مستمرا بدعم من قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والامنية.
واضاف وزير الداخلية لدى لقائه اليوم الاحد السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، ان الظروف التي تمر بها المنطقة تستوجب رفع درجة التشاور والتنسيق وفتح آفاق رحبة للتعاون بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الامنية والشرطية وتبادل الزيارات والمعلومات وبرامج التدريب والتأهيل وصولا إلى مكافحة الجريمة بشتى انواعها وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.
وقال إن العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين نابعة من التفاهم الكبير حول مختلف التحديات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب المواقف الصادقة التي تغذي هذه العلاقات باستمرار والتي تشكل قاعدة متينة لجميع اشكال التعاون بين الاردن وقطر.
واشاد حماد بالموقف القطري الداعم للأردن في العديد من المجالات ووقوفه الدائم إلى جانب اشقائه الاردنيين في جميع المحافل العربية والاقليمية والدولية.
من جهته، أكد السفير القطري حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن التي تزداد متانتها يوما بعد يوم، لافتا إلى اهمية الشراكة الاردنية القطرية وضرورة دعمها وتعزيزها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.