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السفير السعودي في الأردن يلتقي رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين
وطنا اليوم-استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري ، في مكتبه اليوم ، رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين معالي حمدي الطباع ، واعضاء مجلس ادارة الجمعية.
وجرى خلال اللقاء ، التاكيد على عمق العلاقات السعودية الأردنية، أضافة الى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
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