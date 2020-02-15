السفير السعودي في الأردن يلتقي رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين

وطنا اليوم-استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري ، في مكتبه اليوم ، رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين معالي حمدي الطباع ، واعضاء مجلس ادارة الجمعية.

وجرى خلال اللقاء ، التاكيد على عمق العلاقات السعودية الأردنية، أضافة الى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

البلدين.