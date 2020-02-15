السفير السعودي في الاردن يستقبل عضوا مجلس الشورى العنزي والغيث

وطنا اليوم-استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري ، في مكتبه اليوم ، عضوي مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي ، والدكتور عيسى الغيث ، اللذان شاركا في أعمال الدورة الطارئة الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان امس.

واطلع عضوا المجلس السفير السديري ، على نتائج أعمال الدورة الطارئة للاتحاد ، والذي ناقش إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام ، وبمشاركة رؤساء 17 برلمانًا عربيًا وممثلين عن بقية البرلمانات العربية.