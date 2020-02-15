 وطنا نيوز -هبوط طائرة اردنية في مطار الكويت بسبب حالة طارئة
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هبوط طائرة اردنية في مطار الكويت بسبب حالة طارئة
التاريخ : 09-02-2020 12:29:27 المشاهدات: 2087

وطنا اليوم-عمان:تحدث المساعد التنفيذي لمدير الملكية الأردنية لشؤون الاتصال والإعلام، باسل الكيلاني، عن أسباب هبوط إحدى طائراتها اضطراريا بمطار الكويت، بعد الاشتباه بوجود حرارة غير معتادة في قمرة الطائرة.

وقال الكيلاني في تصريح ، إن الطائرة كانت متوجهة إلى مطار الدوحة، وعندما شعر قائد الطائرة باختلاف الحرارة فيها، قرر الهبوط في مطار الكويت، من باب العمل بإجراءات الوقاية والسلامة العامة. 

وستقلع الطائرة مجددًا من مطار الكويت إلى الدوحة بعد نحو ساعة ونصف. 

وجرى إخلاء جميع ركاب الطائرة للتحقق من سلامتها. 


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