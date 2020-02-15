الرئيسية | محليات سكان في عين الباشا يغلقون الشارع الرئيس بعد قطع الكهرباء عنهم

وطنا اليوم-عمان:أغلق عدد من المواطنين في حي الفروسية الغير مرخص بلواء عين الباشا في محافظة السلط بالمركبات والكاوشوك والحجارة احتجاجا على قطع الكهرباء عنهم .

ويعيش اكثر من ١٥٠٠ مواطن في سبعين منزل دون ترخيص منذ اربع سنوات ،بسبب رفض البلدية ترخيص هذا الاسكان كون الارض زراعية.

وقال محمد ان عدد من الحيتان التجار كانوا يشترون اراضي زراعية ويبوعونها باسعار زهيده وبحصص صغيرة ٢٥٠ متر مما دفع المواطنون لشرائها نظرا للفقر والحاجة الماسة للسكن والاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين.

وبين المواطن شادي اننا ناشدنا كل الجهات الرسمية لترخيص هذه المساكن اسوة بالاسكانات الزراعية الاخرى الا ان المسؤولين رفضوا لتصفية حسابات شخصية وصراع بينهم على تجارة الاراضي.

من جانبه ايضا اعرب المواطن محمد السراحنة عن غضبه من نواب اللواء والوجهاء الذين لم يحركوا ساكنا منذ اربع سنوات حيث خرجنا غاضبين نحن وابنائنا ونسائنا للشارع واغلاقه وسنحرق الكوشوك في حال لم تستجب البلدية لنا .

واوضح ان مشكلة هذه الاراضي تحتاج لتنظيم وحل عاجل وكان الاولى وقف بيع الاراضي الزراعية من الاساس والتي تحول مالكيها الى اثرياء وجنوا الملايين منها دون اي رادع من وزارة البلديات او من الحاكم الاداري او من باقي الجهات الرسمية.

ورد احد المسؤولين في متصرفية عين الباشا ان المتصرف قد استدعا المواطنون واستمع لشكواهم حيث ان الكهرباء التي يتم استخدامها هي من الاعمدة الرئيسية وليس من العدادات وذلك كون هذه المنازل غير مرخصة وسيجري لقاء حاليا بين المواطنين سكان هذه المنطقة ورئيس البلدية لحل هذه المشكلة

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