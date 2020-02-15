الرئيسية | محليات سباق للهجن في الاردن احتفالاَ بميلاد الملك

وطنا اليوم-عمان:تنطلق فعاليات مهرجان وادي عربة لسباقات الهجن في قرية القريقرة بوادي عربة صباح غد الاثنين، بمناسبة عيد ميلاد سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. وتأتي الفعاليات برعاية الشيخ فيصل بن خليفة بن خالد العبدالرحمن آل ثاني. وتهدف المسابقة الى إحياء التراث الاردني الاصيل وتمسكا بعادات الاباء والاجداد، وبمناسبة عيد ميلاد سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.













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