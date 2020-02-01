الرئيسية | محليات الأمن يعلن حالة الطرق في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أعلنت مديرية الأمن العدم حالة الطرق في الأردن لغاية الساعة العاشرة والنصف صباحاً على النحو التالي: إقليم الجنوب محافظة معان :امطار متفرقة جميع الطرق سالكه باستثناء راس النقب بداية تساقط للثلوج والمسير عليها بحاجة للحذر محافظة الطفيلة طريق القادسية الرشادية باتجاه بصيرا مغلقة بسبب تراكم الثلوج طريق العيص عين البيضاء زحيقا مغلقة بسبب تراكم الثلوج طريق غرندل شريف الجنوب اغلاق من قبل الدوريات لعدم سلوك السائقين لخطورة المسير عليها بسبب تسلقط الثلوج وغرب معان تشهد بداية تساقط للثلوج وبداية تراكم للثلوج وجاري العمل على فتح الطرق والمسير عليها بحاجة للحذر . إقليم الوسط أمطار متفرقة بين الحين والآخر ، وجميع الطرق الرئيسية والفرعية سالكة ، بإستثناء طريق وادي القمر في لواء الرصيفة إغلاق بالكامل احترازيا . وباقي الطرق في المملكة سالكة وتدعو مديرية الأمن العام الأخوة المواطنين أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعه عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار بين الحين والآخر، والإمتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم ، كما طالبت بالإتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في حالة الحاجة إلى أية مساعدة أو التبليغ عن شكوى

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