الرئيسية | محليات الغانم يلقي بخطة ترامب في سلة المهملات

وطنا اليوم - وكالات-رمى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عقب كلمته أمام اجتماع الاتحاد البرلماني العربي السبت في عمان، خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في سلة المهملات. وقال الغانم في كلمته إن "صفقة القرن ولدت ميتة وأي خطاب غير ذلك مرفوض". مضيفا "نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم أقول إن هذه وثائق ومستندات ما يسمى بصفقة القرن ومكانها الحقيقي هو مزبلة التاريخ"، ثم رمى الوثائق التي كان يحملها في يده في سلة المهملات تحت قدمه وسط تصفيق الحاضرين.

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