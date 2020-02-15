مؤتمر الاتحاد البرلماني يشكر الملك

وطنا اليوم ـ عمان

قرر المشاركون بمؤتمر الاتحاد البرلماني، الذي عقد في عمان، اليوم، توجيه برقية شكر الى جلالة الملك عبدالله الثاني على مواقفه الثابته بدعم القضية الفلسطينية بناء على اقتراح من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

كما وجه رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم كلمة شكر الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على جهوده الكبيرة في قيادة الاتحاد البرلماني العربي، مثمنا مواقفه القومية.