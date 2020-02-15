الضمان تستمر باستقبال طلبات الترشّح لجائزة التميّز في السّلامة والصّحة المهنيّة لعام 2020

وطنا اليوم-أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن استمرارها باستقبال طلبات الترشيح لجائزة التميّز في مجال السلامة والصحة المهنيّة لعام 2020 على مستوى المنشآت والأفراد، ولغاية يوم الخميس الموافق 27/2/2020.

وأضافت في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الجائزة تهدف إلى تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنيّة ورفع مستوى بيئة العمل في كافة المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان وبمختلف قطاعاتها الاقتصادية بما ينعكس على حماية القوى العاملة، وضمان سلامة الإنسان العامل والمجتمع من خلال تشجيع التميز في مجالات السلامة والصحة المهنيّة، وتكريم المتميّزين في هذه المجالات من أفراد ومنشآت، بهدف الحدِّ من إصابات العمل خصوصاً في المنشآت التي تُسجَّل فيها أعداد متزايدة من إصابات وحوادث العمل، ومن منطلق ومبدأ احترام الحياة الإنسانية والحفاظ على أرواح وسلامة جميع العاملين وهو أيضاً ما يعكس الاهتمام بأهم حق من الحقوق العمّالية، إضافة إلى الحفاظ على الممتلكات وضمان استمرار وتيرة الإنتاج.

وأشار البيان إلى أن الجائزة تُمنح للمنشآت المتميزة في مجال الالتزام بتطبيق قوانين وتشريعات السلامة والصحة المهنيّة وأثرها بانخفاض معدلات إصابات العمل، وكذلك للأفراد المتميزين في حقل الدراسات والبحوث في مجالات السلامة والصحة المهنيّة، إضافة إلى أي مبادرات ميدانية متميّزة تهدف إلى تحسين مستويات السلامة والصحة المهنيّة والحدّ من حوادث إصابات العمل في المنشآت.

وفيما يتعلق بالشروط العامة للترشيح فتتمثّل بتطابق موضوع الترشح مع غايات الجائزة وأهدافها وبرامجها وتعليماتها، مع تعبئة طلب الترشح كاملاً على أن يتم تقديمه ضمن الموعد المحدّد لاستقبال طلبات الترشيح، ويُمكن أن يكون المرشح فرداً أو مجموعة أفراد ويجوز قبول ترشيح غير الأردنيين، كما يمكن أن يكون المرشح هيئة أو منشأة أو مؤسسة حكومية أو خاصة على أن تكون مرخصة ومسجلة، وأن تكون قد عملت بنشاط متواصل خلال آخر سنتين على الأقل، وأن لا يقل عدد العاملين فيها عن 20 عاملاً.

ودعت المؤسسة المنشآت والأفراد إلى الاطلاع على تفاصيل الجائزة وشروطها وتعبئة طلب الترشيح كاملاً ضمن الموعد المحدّد لاستقبال طلبات الترشيح، من خلال زيارة موقعها الالكتروني (www.ssc.gov.jo) أو الاتصال بإدارة إصابات العمل والسلامة المهنية بالمؤسسة على هاتف 5501880 فرعي6601 و6606 أو البريد الإلكتروني (osh@ssc.gov.jo) أو زيارة صفحة المؤسسة على الفيس بوك باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.