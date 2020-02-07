الرئيسية | محليات بالاسماء .. تحديد مراكز عمل قضاة بعد دمج محاكم البداية

وطنا اليوم ـ عمان قرر المجلس القضائي تحديد مركز عمل قضاة محاكم البداية والمدعين العامين وقضاة التنفيذ والقضاة المتدرجين في المحاكم .



جاء ذلك على ضوء صدور النظام المعدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف ودمج محاكم البداية (شرق وغرب وشمال وجنوب)عمان في محكمة بداية عمان ،وجرى تحديد مركز عمل القضاة على النحو التالي :



أولاً : قضاة البداية لدى محكمــــــــــــة عمـان الابتدائيــــــــــــة :-



• القاضي السيـــــــــد/ رمزي احمد عبدالحميد العظمات

• القاضي السيـــــــــد/ محمد قاسم عبدالله المومنـــي

• القاضي الدكتور/ ممدوح يوسف سلمان النجـــادا

• القاضي السيـــــــــد/ غازي هزاع سلمان الشوبكـــي

• القاضي السيـــــــــد/ بسام حسن اسماعيل الخوالــــده

• القاضي السيـــــــــد/ محمد ابراهيم راشد ابو عليـــــم

• القاضي السيـــــــــد/ هاني عبدالحليم محمد العمـايره

• القاضي السيدة/ مياسه صالح محمد عبــــيدات

• القاضي السيـــــــــد/ مخلد عساف عيد الرقــــاد

• القاضي السيـــــــــد/ صالح سلمان سالم الطراونــــه

• القاضي السيـــــــــد/ نذير علي عبداللطيف شحـــاده

• القاضي السيـــــــــد/ ابراهيم حسين سلامه الطراونــــه

• القاضي السيـــــــــد/ ضرار محمد سعيد عــــــواد

• القاضي السيـــــــــد/ ابراهيم احمد عبدالرحمن الطراونه

• القاضي السيـــــــــد/ ياسر خلف مصطفــــــى المحادين

• القاضي السيـــــــــد/ عصمت نايل توفيق المجالــي

• القاضي السيـــــــــد/ محمد سلامه محمد عربيـــات

• القاضي السيـــــــــد/ هيثم سويلم دايم الزبــــن

• القاضي السيـــــــــد/ ياسين محمد اسماعيل الرفايعه

• القاضي السيـــــــــد/ خالد حمد فرحان الرياحنه

• القاضي السيدة/ منال واصف عبد الغني شمـــوط

• القاضي الدكتورة/ جواهر حسن سلمان الجبــــور

• القاضي السيـــــــــد/ محمد صادق عبدالله ربابعـه

• القاضي السيـــــــــد/ رامي نهيد موسى صــلاح

• القاضي الدكتور/ محمد عوض فناطل الزيـــدان

• القاضي السيـــــــــد/ سراب يوسف محمد الزعبــي

• القاضي السيـــــــــد/ محمد ياسين اسماعيل البجـــق

• القاضي السيـــــــــد/ بلال عبدالفتاح محمد الحديــــــــــدي

• القاضي السيـــــــــد/ لؤي فؤاد احمد ولويـــل

• القاضي السيدة/ منال صالح مطلق الهباهبـه

• القاضي السيدة/ بزعه سهم حابس المجالـــي

• القاضي السيـــــــــد/ عاطف فهد مفلح المغاريز

• القاضي السيـــــــــد/ رباع عبد القادر عبد الله الكيلانـــــــي

• القاضي السيـــــــــد/ جلال محمد عايد الزعــــبي

• القاضي السيدة/ وفاء صالح مرعي قـــزق

• القاضي السيـــــــــد/ سامي خلف علي الرقــاد

• القاضي السيـــــــــد/ اكرم اسماعيل سليمان سلامه

• القاضي السيـــــــــد/ عاطف حمدان قبلان الخوالـــده

• القاضي السيـــــــــد/ محمد عواد الرفيفه الوريكــات

• القاضي السيدة/ لمى عبدالمعز داري البكـــري

• القاضي السيــــــد/ صلاح علي عواد العبيسـات

• القاضي السيـــــــــد/ عصام ماجد زايد الحمـوري

• القاضي السيـــــــــد/ خالد جمال عيسى عــــزام

• القاضي السيـــــــــد/ وائل محمد حسين مسـاعـده

• القاضي السيـــــــــد/ علاءالدين محمد فريد النسور

• القاضي السيدة/ سناء عمر خلف مسالمــــه

• القاضي السيدة/ معالي زياد محمد سعد الديـن

• القاضي السيـــــــــد/ حسن ناصر حمدالله الدبايبـــه

• القاضي الدكتورة/ لينا ابراهيم يوسف حســان

• القاضي السيدة/ نانسي علاء الدين محمد الداغستانــي

• القاضي السيـــــــــد/ زياد عبدالحميد عبدالهادي الحساميـه

• القاضي السيـــــــــد/ عمر سليم قاسم المطارنــه

• القاضي السيدة/ اماني عبدالرحيم مطلق المجالـــــــي

• القاضي السيدة/ سكينه موسى سلمان الحسـاميه

• القاضي السيـــــــــد/ يوسف شوقي محمد نافـــع

• القاضي السيـــــــــد/ عبد الحكيم اسحق عبد الهادي الحمد

• القاضي السيدة/ ديالا شفيق احمد عبيـــــدات

• القاضي السيـــــــــد/ عثمان ابراهيم محمود بني طه

• القاضي الدكتورة/ مرام محمد علي رحــال

• القاضي السيدة/ اسراء محمود عواد الخرابشــــــــه



ثانياً: قضاة التنفيذ لدى محكمة عمـــــــان الابتدائيـة :-



• القاضي السيـــــــــد/ اياد صلاح عبدالله مهيــــــار

• القاضي السيـــــــــد/ ثائر سالم عبدالرحمن المبيضيـن

• القاضي السيـــــــــد/ محمد بسام محمد ابوالغنــــم

• القاضي السيـــــــــد/ مصطفى خالد محمود القيـــــــــام

• القاضي السيـــــــــد/ احمد عوض عبد القادر الطراونــــــه

• القاضي السيدة/ هبه سالم احمد ابو جماعـــه



ثالثاً: المدعون العامون لدى دائرة الادعاء العام/ عمان :-



• القاضي السيـــــــــد/ حسن ماني محمد السرحــان

• القاضي الدكتور/ هشام عوض سالم الطراونــه

• القاضي السيـــــــــد/ عامر قاسم هندي القضــــاه

• القاضي السيـــــــــد/ حسن سلامه عطاالله الغويـري

• القاضي السيـــــــــد/ محمود عبدالقادر ابراهيم الصمـــــادي

• القاضي السيـــــــــد/ محمد عليان خالد الخزاعله

• القاضي السيـــــــــد/ طارق مسلم علي الشخانبـــــه

• القاضي السيدة/ خلود نايف علي العــــدوان

• القاضي السيـــــــــد/ بلال عوني ابراهيم البخيـــت

• القاضي السيـــــــــد/ رأفت حابس توفيق مجلـــــي

• القاضي السيـــــــــد/ محمد حمدان تيم البديــــرات

• القاضي السيـــــــــد/ ابراهيم أحمد ابراهيم الذيابــــات

• القاضي الدكتور/ أيمن ممدوح محمد الفاعــوري

• القاضي السيدة/ ناديه ابراهيم مطلق الهباهبــه



رابعاً: القضاة المتدرجون لدى محكمة عمان الابتدائية :-



• القاضي السيـــــــــدة/ اسلام عبد العزيز علي القضــــــــــاه

• القاضي السيدة/ كارولينا باسل بني عبدالرحمــــــن

• القاضي السيـــــــــد/ بكر سليمان السلامــات

• القاضي السيـــــــــد/ مثنى يوسف احمد الحوامـــــدة

• القاضي السيـــــــــد/ محمد راتب زهدي هــارون

• القاضي السيدة/ اسراء علي محمود عنانــزة

• القاضي السيـــــــــد/ ليث جمال محمد القطاطشة

• القاضي السيدة/ امل سليمان فالح الهواوشـة

• القاضي السيدة/ سميرة محمد الساكـــت

• القاضي السيـــــــــد/ لؤي نبيل حامد الرشايـــدة

• القاضي السيـــــــــد/ قصي محمد الثوابـــي

• القاضي السيـــــــــد/ محمد فتحي ذياب ابوشنـدي

• القاضي السيدة/ رنا اعتيق سالم الموســــــه

• القاضي السيدة/ نيفين صلاح الرواجفـــــــة

• القاضي السيدة/ عبير خضر يوسف حمـــــد

• القاضي السيدة/ نسيبة صالح الزبيـــــــدات

• القاضي السيـــــــــد/ نعمان احمد الوريكــات

• القاضي السيـــــــــد/ اسامة عصام علي الزيادنـــة

• القاضي السيدة/ نور سامي قاسم عضيبــــات

• القاضي السيدة/ اديل محمود احمد الزيـــدانين

• القاضي السيـــــــــد/ شرف عبد الكريم البريـــزات

• القاضي السيـــــــــد/ عمر وليد عمر ابوجامـــوس

• القاضي السيدة/ اسيل محمد الرــــق

• القاضي السيدة/ سكينة محمد صالح الرواضيـــة

• القاضي السيـــــــــد/ محمدخير حسن علي شويـــــات

• القاضي السيدة/ سارة زياد صالح مناصـــرة

• القاضي السيدة/ مرام محمد عبد الله الحيــــاري

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