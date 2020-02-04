وطنا نيوز -"الطاقة والمعادن" لمن يعترض على قيمة فاتورة الكهرباء

الرئيسية | محليات "الطاقة والمعادن" لمن يعترض على قيمة فاتورة الكهرباء

وطنا اليوم ـ عمان اكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حرصها على الاستمرار بالرقابة الفاعلة على شركات الكهرباء لتقديم خدمات امنه ومستقرة وبصوره كافية للأخوة المواطنين والقطاعات المختلفة.



ووفقا للتشريعات النافذة والرخص التي تعمل بموجبها وخاصة في مثل الظروف الجوية السائدة مهيبة بالمشتركين بخدمة التيار الكهربائي بشكل عام والمشتركين المنزليين بشكل خاص التواصل مع الهيئة حول أي استفسار ذات علاقة بجودة الخدمة المقدمة او المساعدة في تقديم النصح حول كيفية تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية لعكس ذلك على خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة به.



وتدعو الهيئة أي مشترك يرغب بالتأكد من صحة فاتورة الكهرباء الصادرة اليه او سلامة العداد التواصل أيضا مع الهيئة بهذا الشأن ومن خلال ما يلي: -



مكتب خدمة الجمهور المتواجد في مبنى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.



الهاتف رقم 065805000.



موقع الهيئة http://emrc.gov.jo/.



البريد الالكتروني info@emrc.gov.jo.



تطبيق الواتس آب 00962797351744.



الفاكس رقم 065805003



وتؤكد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على ان شركات الكهرباء ملزمة وبموجب الرخص الممنوحة لها بالتجاوب مع أي استفسار او شكوى ترد اليها من أي مشترك تخص خدمة التيار الكهربائي والعمل على معالجتها وتصويبها في حال ثبوت ذلك كل في مجال اختصاصه.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر