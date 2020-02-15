الرئيسية | محليات الجيش يحبط محاولة تسلل 4 اشخاص من سوريا إلى الأراضي الأردنية

وطنا اليوم ـ عمان أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، ليلة أمس الخميس، على أحدى واجهاتها، محاولة تسلل لأربعة أشخاص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، بحسب مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.



وقال المصدر: أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إصابة أحدهم وإلقاء القبض عليهم جميعاً، وتم تحويلهم والمضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة.



وأضاف ان المنطقة العسكرية الشرقية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب بهدف حماية المواطن وأمن حدود الأردن.

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