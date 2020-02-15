الرئيسية | محليات الأمانة: جميع طرق العاصمة سالكة ولا يوجد اغلاقات

وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور قال الناطق الإعلامي باسم امانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، ان جميع الطرق سالكة في العاصمة عمان ولم تسجل أية اغلاقات أو ملاحظات تذكر، وان فرق الامانة جاهزة للتعامل مع اي طارئ.



وأضاف الرحامنة ان الأمانة تتعامل مع المنخفض الجوي ضمن حالة الطوارئ المتوسطة والقصوى، داعيا المواطنين في حال مواجهة أي طارئ أو رصد ملاحظات الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي 5359970 / 06 أو 5359971 /06 أو خلوي 0798166789 ، وعلى غرف عمليات مناطق أمانة عمان الفرعية الـ 22 .



واضاف، ان اعلان حالة الطوارئ ورفعها، يأتي حسب ما يرد اليها من نشرات جوية لدائرة الأرصاد ومراكز التنبؤات الجوية، مشيرا الى أنه تم تجهيز 180 ماتور "شفط " في مختلف مناطق العاصمة، بالاضافة الى وجود 7 ماتورات عملاقة توزعت عند دوار المدينة الرياضية، ودوار الداخلية، والدوار الخامس، والسابع ، ومنطقة خلدا وجاوا والساحة الهاشمية.



ودعا الرحامنة، المواطنين الى الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي، تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لأنها تتسبب في إغلاق خطوط تصريف مياه الامطار.



وشدد على ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.



ودعا المقاولين وأصحاب المشاريع، الى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار .

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