الرئيسية | محليات شرطة ابو ظبي تكرم اردنيا لامانته .. ماذا فعل؟

وطنا اليوم ـ عمان أعاد طبيب أسنان أردني، بالتعاون مع شرطة أبوظبي، 10 آلاف درهم (1930 دينار اردني تقريبا)، إلى مسن مصري، كان فقدها بعد سحبها من ماكينة داخل أحد البنوك في أبوظبي، وسقطت منه على الطريق العام من دون أن يعلم.



وفي تفاصيل القصة، التي نشرتها صحيفة الإمارات اليوم، قال الطبيب الأردني إنه توجه لسحب مبلغ من أحد البنوك في أبوظبي، وبعد مغادرته البنك وأثناء توجهه إلى سيارته، لاحظ وجود مئات من الدراهم، ملقاة على الأرض، بجوار الإطار الأمامي لمركبته، فأخذها ودخل مرة أخرى إلى البنك ليسأل موظف خدمة العملاء، ما إذا كان أحد العملاء أبلغ عن فقدان المبلغ، فأجابه بأن عليه التواصل مع شرطة أبوظبي.



وأضاف أنه على الفور أبلغ مركز شرطة الشعبية، حيث تم التعرف إلى هوية صاحب المبلغ من خلال تفريغ كاميرات البنك، حيث أظهرت سقوط المبلغ من صاحبه وهو يهم بركوب سيارته، مشيراً إلى أنه من حسن الحظ أن مركبته كانت بجوار مركبة صاحب المبلغ، ليستقر المبلغ على إطار مركبته، ما حال دون تطايره.



وتابع أن شرطة أبوظبي تمكنت من تحديد بيانات صاحب المبلغ والتواصل معه، حيث تبين أنه توجه إلى إمارة دبي، واكتشف فقدانه المبلغ المالي لاحقاً، حيث كان يعتقد أنه فقده في دبي وليس أمام البنك.



وقال الخطيب إن دولة الإمارات تنعم دائماً بالأمن والأمان، وأن ما قام به تصرف طبيعي لمن يعيش في هذه الدولة.



من جانبها، قدرت شرطة أبوظبي أمانة الطبيب الأردني، وكرّمته تقديراً لأمانته بإعادة المبلغ المالي الذي عثر عليه، وتسليمه إلى أقرب مركز شرطة.



وعبّر مدير قطاع الأمن الجنائي، العميد محمد سهيل الراشدي، عن تقديره لما قام به الطبيب، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتكريم مثل هذه النماذج المشرّفة، التي تسهم بدور كبير في إيجاد روح المسؤولية المجتمعية، والتعاون مع الجهات الشرطية للحد من وقوع الجريمة، وفعل الخير مهما كان حجمه.



وسلّم مدير قطاع الأمن الجنائي للطبيب شهادة تقديرية وهدية رمزية، ضمن نطاق تعزيز السلوكيات الإيجابية، وتقدير الأشخاص على أمانتهم وتعاونهم مع الشرطة، بحضور مدير مديرية شرطة العاصمة، العقيد حمد عبدالله النيادي، ومدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، العقيد جمعة سالم الكعبي.

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