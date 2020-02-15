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السياحة والسفر : ترحب بسعادة السفير السعودي وتشكر سفارة المملكة السعودية وقسمها القنصلي على الانجازات
وطنا اليوم-اعلنت جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية ممثلة برئيسها واعضاء مجلس ادارتها و(لجنة الحج والعمرة فيها ) في بيان اعلامي اصدرته اليوم الاربعاء الموافق 5/2/2020 عن ترحيبها وشكرها ( لسعادة السفير السعودي نايف بن بندر السديري) بمناسبة تعينه سفيرا للمملكة العربية السعودية الشقيقة في الاردن. كما ورفعت بهذه المناسبة اسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حفظهم الله ورعاهم،
و شكرت في بيانها كافة كوادر السفارة السعودية والقسم القنصلي والعاملين لدى القنصلية على الإنجاز الكبير في تسهيل إصدار تأشيرات العمرة خلال فترة العطلة المدرسية للدولة والتي يسافر فيها الكثير من العائلات الأردنية لتأدية مناسك العمرة، وكذلك إصدار تأشيرات العمرة للأشقاء الفلسطينيين والعراقيين.
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