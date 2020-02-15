السياحة والسفر : ترحب بسعادة السفير السعودي وتشكر سفارة المملكة السعودية وقسمها القنصلي على الانجازات

وطنا اليوم-اعلنت جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية ممثلة برئيسها واعضاء مجلس ادارتها و(لجنة الحج والعمرة فيها ) في بيان اعلامي اصدرته اليوم الاربعاء الموافق 5/2/2020 عن ترحيبها وشكرها ( لسعادة السفير السعودي نايف بن بندر السديري) بمناسبة تعينه سفيرا للمملكة العربية السعودية الشقيقة في الاردن. كما ورفعت بهذه المناسبة اسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حفظهم الله ورعاهم،

و شكرت في بيانها كافة كوادر السفارة السعودية والقسم القنصلي والعاملين لدى القنصلية على الإنجاز الكبير في تسهيل إصدار تأشيرات العمرة خلال فترة العطلة المدرسية للدولة والتي يسافر فيها الكثير من العائلات الأردنية لتأدية مناسك العمرة، وكذلك إصدار تأشيرات العمرة للأشقاء الفلسطينيين والعراقيين.

وثمنت جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية ومن خلال اطلاعها على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الاشقاء في السفارة السعودية والقسم القنصلي مما انعكس في سرعة إنجاز هذا العدد الكبير من التأشيرات خلال فترة قصيرة، والتي كان لها الاثر الطيب والمثمروالذي يستحق الشكر والتقدير الموصول تحقيقا لخدمة ضيوف الرحمن شعار الذي تحقق قولاً وفعلاً

واختتمت الجمعية بيانها بوصف جهود السفارة والقسم القنصلي بالمميزة والمعهودة والتي عكست عمق ومتانة العلاقات الاخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين وتأتي تاكيدا لعلاقات وتعاون مثمر ونتاج تواصل بناء بين الجمعية والسفارة السعودية لخدمة المعتمرين والحجاج وبرعاية و توجيهات خادم الحرمين وولي عهده الامين وحكومة السعودية حفظهم الله ورعاهم