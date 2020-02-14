الضمان تبدأ غداً باستقبال طلبات سلف المتقاعدين على نظام المرابحة الإسلامية

وطنا اليوم-أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة عن بدء استقبال طلبات تمويل المتقاعدين وفق نظام المرابحة الإسلامية الجديد اعتباراً من يوم غدٍ الأحد الموافق 9/2/2020 وذلك من خلال فروع المؤسسة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وبين الرحاحلة أن الآلية الجديدة لمنح التمويلات لمتقاعدي الضمان وفقاً لصيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء ستشمل المتقاعدين الأردنيين، كما أنها ستشمل متقاعدي أبناء قطاع غزة والضفة الغربية المقيمين في المملكة الذين يحملون وثائق أردنية، إضافة إلى أرملة المتقاعد.

وأشار إلى أن آلية تقديم تمويل للمتقاعدين وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية يأتي بالتكامل مع نظام منح سلف المتقاعدين السابق وبنفس الشروط والأسس المطبقة والمعمول فيها بالمؤسسة منذ أيلول من عام 2016، مبيناً أنه تم رفع شرط العمر لمنح التمويل من 70 سنة إلى 75 سنة بحيث يكمل المتقاعد سداد التمويل قبل إكمال هذا السن، شريطة أن لا تتجاوز مدة التقسيط 60 شهراً، وفي حال تقدم المتقاعد الحاصل على سلفة سابقاً بطلب تمويل جديد يشترط عليه تسديد السلفة الفعالة.

وأوضح الرحاحلة أن المؤسسة ستمنح التمويل للمتقاعدين بحد أقصى 10 أضعاف صافي الراتب التقاعدي وبما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار وفقاً لأسس ترتبط بالعمر وفترة السداد، وبنسب مرابحة يتحملها المتمول بحدود (4%) سنوياً، مبيناً أنه يشترط لحصول المتقاعد على التمويل وفق نظام المرابحة الإسلامية الجديد، احضار كشف بالالتزامات الشهرية (الاقتطاعات) للمتقاعد الأردني أو الأرملة الحاصلين على الراتب التقاعدي قبل تاريخ 15/8/2016 من البنك المحول إليه الراتب التقاعدي، كما يتعين على حملة الوثائق الأردنية من أبناء قطاع غزة والضفة الغربية أو أرملة المتقاعد الحاصلين على الراتب التقاعدي قبل تاريخ 1/3/2020 احضار كشف بالالتزامات الشهرية (الاقتطاعات) من البنك المحول إليه الراتب التقاعدي وذلك لغايات الموافقة على منح التمويل.

وأضاف أنه يستوجب على الأرملة وصاحب راتب التقاعد المبكر الفعال وصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الفعال الذين تقدموا بطلب الحصول على التمويل تقديم كمبيالة بكامل قيمة الأقساط المستحقة وموقعة حسب الأصول للموافقة على منح التمويل.

وبين الرحاحلة أنه في حال استكمال مقدم الطلب لشروط منح التمويل وبعد الانتهاء من دراسة الطلب والموافقة عليه ستقوم المؤسسة بإرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول تتضمن رقم الصرف وعليه مراجعة أي فرع من فروع البنك الإسلامي الأردني المنتشرة في جميع أنحاء المملكة لاستكمال إجراءات الحصول على التمويل، مبيناً أن البنك الإسلامي بدوره سيقوم بالتأكد من تطابق بيانات المنتفع من خلال شاشة الربط الإلكتروني مع المؤسسة وفق نظام المرابحة المقر من قبل المؤسسة وصرف المبلغ للجهة الممولة.

ونوه الرحاحلة أن المؤسسة استحدثت نافذة المرابحة الإسلامية تلبية لرغبة شريحة واسعة من المتقاعدين التي تفضل الحصول على تمويل وفق نظام المرابحة الإسلامية.