الرئيسية | محليات تحذير من الرياح الشديدة والسيول السبت

وطنا اليوم-عمان:أصدر موقع طقس العرب تحذيراً من الرياح الشديدة التي ستشهدها المملكة غداً السبت، داعياً المواطنين الى تثبيت المقتنيات الخارجية.

وقال الموقع في آخر القراءات الجوية، إنه من المتوقع تشكّل السيول وجريان الأودية بسبب الأمطار الغزيرة خلال الليلة وصباح الغد.

وأضاف أنه يتوقع سقوط الامطار الغزيرة المترافقة مع الرعد خلال الساعات القادمة في المناطق الشمالية والوسطى، ولا يستبعد تساقط زخات ثلجية في الجبال الشمالية.

وأضاف، أن درجة الحرارة في عمّان الليلة تصل الى 3 درجات مئوية، وتكون نسبة الرطوبة 97%.

وتابع، ان كتلة قطبية قارسة البرودة تندفع من القطب الشمالي الى تركيا تصل المملكة الاحد، وتصل درجة الحرارة الى ما دون الصفر في مختلف مناطق المملكة.

وستكون الاجواء في المملكة جليدية وستكون درجة الحرارة نهار يوم الاحد 3 درجات مئوية، وخلال ساعات الليل تنخفض الى درجة واحدة تحت الصفر.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر