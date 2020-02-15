الرئيسية | محليات هل تلقى الأردن دعوة للمشاركة بمؤتمر عربي اسرائيلي !

وطنا اليوم-عمان:نقلت صحيفة عبرية عن أحد الدبلوماسيين العرب الذين وصفتهم بالكبار أنه "في الأيام الأخيرة كانت هناك مناقشات مكثفة للغاية بين واشنطن وإسرائيل ومصر والسعودية لترتيب اجتماع قمة في القاهرة في الأسابيع المقبلة، قبل الانتخابات في إسرائيل، وسيحضرها إلى جانب مصر، الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية وكذلك قادة الإمارات العربية المتحدة والسودان والبحرين وعمان".

وزعمت صحيفة "إسرائيل هوم " أن الأردن تلقى أيضا دعوة للقمة، إذا انعقدت، وأن الأردنيين دخلوا في محادثات مع مختلف الدول العربية للتعبير عن موقفهم في هذا الشأن.

وذكرت الصحيفة أن الأردنيين تلقوا رسائل من واشنطن مفادها أن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على مشاركة الفلسطينيين.

وبينت الصحيفة أن محادثات تجرى لعقد قمة في القاهرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونقلت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفريقه يتوسطون بين إسرائيل والسعودية في هذا الشأن منذ أشهر عدة.

بدوره، أكد مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية هذه التفاصيل للصحيفة، مشيرا إلى أن عباس والقيادة في رام الله ستلتزم في الوقت الحالي بمقاطعة واشنطن وتجميد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. ووفقا للمسؤول، فقد أخبرت واشنطن السلطة الفلسطينية أن "هذه ستكون على الأرجح فرصة عباس والفلسطينيين الأخيرة للمشاركة في التطورات الدبلوماسية التي تتكشف في المنطقة".

في غضون ذلك، أكد مسؤول فلسطيني كبير آخر في رام الله للصحيفة ذاتها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت يحاول ترتيب مؤتمر صحفي مع عباس في الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل لمعالجة رؤية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يعرب أولمرت عن معارضته للخطة، مذكرا المراقبين بأنه كان على عتبة اتفاق مع الفلسطينيين في نهاية ولايته كرئيس للوزراء.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن ما يعتزم أولمرت قوله يمكن أن يساعد عباس في حشد دعم دولي واسع لرفض خطة ترامب.

ومن المقرر أن يتحدث عباس في الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، ويحضر اجتماع مجلس الأمن الدولي، بينما قال مسؤول في مكتب عباس لـ"إسرائيل هايوم" إن عباس لم يقرر بعد المشاركة في المؤتمر الصحفي المشترك مع أولمرت.

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