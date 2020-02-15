الرئيسية | محليات الاوقاف: ممارسات الاحتلال في الأقصى تعيق حرية العبادة

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الجمعة، إن ممارسات شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى تعيق حق حرية المسلمين في العبادة في الحرم القدسي الشريف، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك حق ديني وتاريخي مقدس للمسلمين.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت باحات المسجد الأقصى، قبل صلاة فجر الجمعة، وهاجمت المصلين عقب انتهاء الصلاة بالدفع والضرب،ومنعت المصلين المتوافدين إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط وباب حطة من الدخول، كما منعت، مصلين قادمين من مناطق الجليل والمثلث التابع لأراضي عام 1948، من التوجه إلى مدينة القدس المحتلة.

الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري قال الجمعة إن المسجد الأقصى هو حق ديني مقدس وتاريخي خالص للمسلمين.

وأكد الحياري أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أكدت في قرارات سابقة رفض الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في هذه الأماكن التاريخية.

وأضاف الحياري أن "ممارسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى تعيق حق حرية العبادة للمسلمين في الحرم القدسي الشريف، وهذا يتعارض مع قرارات اليونسكو السابقة"

الأردن قام عام 1981 بتسجيل البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي، وعام 1982 على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وذلك لحمايتها من انتهاكات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت يونسكو اعتبرت في 2016 المسجد الأقصى في مدينة القدس جزءاً من التراث الإسلامي.

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