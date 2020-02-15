زيارة ملكية مرتقبة الى دولة أرمينيا

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وطنا اليوم-عمان:أعلن مكتب الرئاسة الأرميني عن زيارة مرتقبة لجلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرمينيا، في العاشر من شباط/فبراير الجاري، مشيرا إلى أن الزيارة تستغرق يومين، وأنها تمت بدعوة من الرئيس أرمين سركيسيان.

وجاء في بيان المكتب الرئاسي، اليوم الجمعة: "ستقام مراسم اجتماع العاهل الأردني في مقر الرئاسة، حيث ستجرى مباحثات بين الرئيس سركيسيان والملك عبد الله الثاني، وسيتناول قائدا البلدين خلال اللقاء، مسألة الدين والتسامح".

ومن المخطط أن يلتقي ملك الأردن خلال الزيارة بممثلي القيادة الأرمينية، وكاثوليكوس عموم الأرمن، غاريغين الثاني، وزيارة نصب تسيتسرناكابيرد التذكاري في يريفان المخصص لتخليد ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن، بحسب ما أفاد البيان.

وذكر المكتب الصحفي، أن سركيسيان وعبد الله الثاني قد التقيا في نيسان/أبريل عام 2019، أثناء زيارة الرئيس الأرميني إلى الأردن، ثم تلقى الملك دعوة لزيارة أرمينيا. سبوتنيك

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