الاسواق الحرة الاردنية تستذكر الراحل المغفور له جلالة الملك الحسين ابن طلال طيب الله ثراه

وطنا اليوم-استذكرت أسرة شركة الاسواق الحرة الاردنية ممثلة بـ معالي المهندس علي الغزاوي رئيس مجلس الادارة واعضائها , والمهندس هيثم المجالي الرئيس التنفيذي وجميع العاملين فيها , ذكرى رحيل المغفور له جلالة الملك الحسين ابن طلال طيب الله ثراه , لن ننساك ماحيينا ... نحن الجيل الذي تربى على يديك .

نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يتغمدك بواسع رحمته وأن يسكنك فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

ويحيي الأردنيون، اليوم الذكرى السادسة عشرة ليوم الوفاء والبيعة، ذكرى الوفاء للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي تسلم سلطاته الدستورية في السابع من شباط (فبراير) عام 1999 ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية.

وفي عهدين فصل بينهما نهاية قرن وبداية قرن جديد، تعمقت تقاليد راسخة في الحياة الأردنية العامة والمحتكمة الى الدستور، فدولة المؤسسات التي أرادها الملك الراحل الحسين وبناها مع أبناء الوطن جميعا جعلت من يوم وداعه "رحمه الله” يوما تاريخيا مشهودا في سلاسة انتقال الحكم والمضي الى مرحلة جديدة من عمر المملكة بتسلم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.