بدء تساقط الثلوج في محافظة عجلون

وطنا اليوم-عمان:شهدت عدد من المناطق المرتفعه في محافظة عجلون الجمعة تساقطا للثلوج.

ويتأثر الأردن، الجمعة، بمُنخفض جوي من يصنف من الدرجة الثانية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، وتكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 مئوية.

الطقس يكون بارداً وغائماً، مع هُطول زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية، يصحبها تساقُط البرد في بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة أحياناً مع هبات قوية فوق بعض المرتفعات الجنوبية.

التوصيات

*الانتباه من الانزلاق على طرقات المرتفعات الجبلية العالية بسبب توقع هُطول زخات من البَرَد.

جبهة هوائية باردة تعبر البلاد تدريجياً خلال ساعات الليل المتأخرة

ويكون الطقس ليلا بارداً إلى شديد البرودة، حيث تعبر البلاد تدريجياً مع ساعات الليل المتأخرة، جبهة هوائية باردة، حيثُ تهطل أمطار غزيرة إن شاء الله في شمال ووسط المملكة، تترافق أحياناً مع زخات من البَرَد.

كما يوجد فرصة لتساقُط زخات من الثلوج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر، مع ساعات الليل المتأخرة والفجر.

ويتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية. وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

التوصيات

*الانتباه من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه مع ساعات الليل المتأخرة والفجر بسبب غزارة الأمطار ووجوب الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

*الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

*الانتباه من الانزلاق على طرقات المرتفعات الجبلية العالية بسبب تساقُط البَرَد أحياناً.