الرئيسية | محليات رئيسة النقد الدولي تكشف عن أبرز المباحثات مع الأردن

وطنا اليوم-عمان:كشفت كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، عن أبرز المباحثات مع الأردن حول البرنامج الجديد الممتد لخمس اعوام قادمة.

وقالت جورجيفا في تغريدة لها عبر تويتر: "اجتماع بناء اليوم مع وزير المالية الأردني محمد العسعس، والصندوق يدعم بقوة الإصلاحات الاقتصادية الأردنية".

وأضافت جورجيفا " ان هذه الاصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وخلق الوظائف، خاصة للشباب والنساء".

من جهته، قال وزير المالية محمد العسعس لدى لقائه برئيسة صندوق النقد: " ان البرنامج الجديد بين الطرفين قوي للغاية، ويقوم على مبدا زيادة التوظيف وتمكين النساء".

هذا ويجري وفد وزاري أردني عدد من الاجتماعات مع مسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مقرهما بالولايات المتحدة، للتباحث في الإجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي ، بالاضافة الى متابعة سير تنفيذ مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات القادمة ، حيث تشمل هذه الإصلاحات والتي توصف بالهيكلية ، قطاعات مختلفة مثل بيئة الأعمال والاستثمار.

ويعقد الوفد الوزاري والذي يضم كلُ من وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية ووزيرة الطاقة ، اجتماعات أخرى مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي ، وذلك استكمالا للمباحثات التي عقدها الصندوق في عمان خلال الأسبوعين الماضيين والتي تم التوصل عبرها إلى اتفاق على برنامج جديد يمتد الى اربع سنوات ، ويشمل البرنامج عدد من الإصلاحات الهيكلية ، حيث يركز البرنامج الجديد على دفع عجلة النمو المؤدي لخلق الوظائف مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

وتقول وزارة التخطيط الاردنية، ان البرنامج الجديد ، والذي أُعلن عنه الاسبوع الماضي في عمان من قبل وزير المالية الدكتور محمد العسعس ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس ، يهدف الى رفع مستوى الشفافية وتعزيز دعم شبكة الامان الاجتماعي ، بالاضافة الى اجراءات تهدف الى تخفيض الكلف على القطاعات الانتاجية ، وبالمقابل يخلو البرنامج من رفع على النسب الضريبية او فرض ضرائب جديدة ، بالإضافة الى اعتماد منهجية مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر