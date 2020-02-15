الرئيسية | محليات المملكة خالية من الكورونا والحالات المشتبه بها تغادر العزل

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزارة الصحة، مغادرة 81 حالة مشتبه باصابتها بفيروس كورونا، مستشفى الوبائيات (العزل) التابع لمستشفى البشير بعد التأكد من خلوها من الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان «ان النتائج النهائية للفحوصات على حالات الاشتباه التي أجريت لأكثر من مرة اكدت خلو جميع الحالات من الاصابة بفيروس الكورونا»، مؤكدة أن «المملكة» خالية من فيروس الكورونا وان الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الوزارة حيال منع دخول الكورونا الى المملكة لا تزال قائمة.



وكشف البيان، ان اقامة حالات الاشتباه في المستشفى هي ضمن البروتوكول الوقائي الدولي والمعتمد احترازيا ومدته (14) يوما، موضحا ان مستشفى العزل في البشير مجهز بالكوادر الطبية المتخصصة بالوبائيات التي تتمتع باعلى مستويات الرعاية الصحية والسلامة.

وغادر وحدة «العزل»، غالبية الطلبة الأردنيين القادمين من ووهان الصينية وعددهم (55) اردنيا وتبعهم الرعايا العرب الذين قدموا على نفس الطائرة وعددهم 28 شخصا.

ومن جهته، قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر في تصريحات صحفية «ان الفرق الطبية المتواجدة في جميع المعابر الحدودية (البرية والبحرية والجوية) في أعلى مستويات الجاهزية، وتطبق أعلى مستويات الرقابة الصحية على جميع المسافرين القادمين الى المملكة».

ونشرت وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، معلومات وافية عن فيروس الكورونا الجديد (الفيروس التاجي).

واشارت احدث النشرات التوعوية للمرض، الى ان الكورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تصيب الانسان والحيوان باعراض تنفسية تشبه نزلات البرد العادية والاعراض تتراوح بين اعراض بسيطة الى المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، وهي سلالة جديدة من فيروس الكورونا تم التعرف عليها لأول مرة في مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان الصينية.



وأوضحت النشرة، انه لا يعرف حتى الان الكثير عن خصائصه وطرق انتقاله من الحيوان الى الانسان.

واعراض الاصابة بفيروس الكورونا الجديد، اوضحت النشرة انها تتمثل بـ: ارتفاع درجة الحرارة، سعال، صداع، ضيق تنفس، التهاب الحلق، رشح، التهاب رئوي، اسهال (في بعض الحالات)، قيء (في بعض الحالات)، وفي حالات متقدمة في المرض فشل كلوي والتهاب رئوي حاد.

وعن طرق انتقال العدوى، رجحت النشرة، ان الاصابات بين البشر نتجت عن مخالطة حيوانات مصابة بالفيروس وتشير الدلائل الى انتقال الفيروس بين البشر.

وعن طرق العلاج، اكدت النشرة، انه حتى الان لا يوجد حالياً اي علاج أو لقاح ضد المرض او الفيروس، وتبقى الرعاية الداعمة وعلاج الاعراض هي الطريقة الرئيسية للتعامل مع المرض.

وحول طرق الوقاية، اوضحت النشرة، انه يجب غسل اليدين جيداً بالماء والصابون او المواد المطهرة الأخرى خصوصاً بعد السعال أو العطس أو استخدام دورات المياه واستخدام المناديل عند السعال او العطس وتغطية الفم والانف بها والتخلص منها في سلة النفايات وغسل اليدين بعد استخدام المناديل الملوثة، وتجنب ملامسة العينين والانف والفم باليد بعد ملامستها للاسطح الملوثة بالفيروس والحرص على اتباع العادات الصحية الاخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني واخذ قسط كاف من النوم والمحافظة على النظافة العامة.

وفي باب نصائح للمسافرين المتجهين لمناطق ظهر فيها الفيروس دعت النشرة، الى تجنب الاتصال بالحيوانات وأشخاص مصابين بأعراض تنفسية وضرورة غسل وتعقيم اليدين وتغطية الفم عند السعال والعطس.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر