جبهة شديدة البرودة اليوم .. وثلوج على المرتفعات السبت

وطنا اليوم-عمان:تتأثر المملكة تدريجيا بجبهة هوائية باردة جدا اليوم مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة جدا وغائمة جزئيا الى غائمة مع تساقط زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

وأوضحت دائرة الارصاد الجوية في بيان امس، أنه ومع ساعات الليل تعبر الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي وتتحول الأجواء الى غائمة ويتجدد هطول المطر في شمال ووسط المملكة يمتد تدريجيا الى أجزاء من جنوب وشرق المملكة، ومن المتوقع أن تكون الهطولات في ساعات متأخرة من الليل غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتسود رياح غربية نشطة السرعة يصاحبها هبات قوية قد تتجاوز سرعة الهبات 70 كم/ساعة تثير الغبار في مناطق البادية.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية، من خطر الانزلاق على الطرقات، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق التي لم تشهد هطولات.

وتوقعت دائرة الارصاد، أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة غدا وتصبح الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من جنوب وشرق المملكة، وستكون الهطولات المطرية غزيرة احيانا في بعض المناطق خاصة في شمال ووسط المملكة مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة يصحبها الرعد وتساقط البرد احياناً، كما تشير التوقعات الى احتمالية تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة يصاحبها هبات قوية قد تتجاوز سرعتها 80 كم/ساعة في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتستمر الاجواء الباردة بعد غد، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة اقل من معدلاتها بحوالي 4-6 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أغلب المناطق قد تكون على شكل أمطار متجمدة أحيانا كما يتوقع تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية قد تتراكم بشكل محدود فوق المرتفعات الجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتدريجيا مع ساعات المساء والليل تضعف فرصة الهطول ويتشكل الانجماد في معظم المناطق.