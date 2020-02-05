الرئيسية | محليات رئيس الوزراء الفلسطيني يثمن موقف الأردن

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال استقباله في مكتبه بمدينة رام الله، الخميس، وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين فلسطين والأردن.

وثمن الموقف الذي سطره الملك عبد الله الثاني الرافض لخطة السلام الأميركية "صفقة القرن" رغم الضغوط، مؤكداً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحرص على أن يكون التنسيق بشكل كامل مع الملك عبدالله الثاني.

وأطلع اشتية الوزير الشحاحدة والوفد المرافق له على آخر المستجدات السياسية، وما تتعرض له قضية فلسطين من مؤامرات ومشاريع تصفوية، والموقف الفلسطيني الموحد تجاه صفقة القرن، وخطوات الرئيس محمود عباس دولياً لمواجهة هذه الصفقة.

ووضع الوزير الشحاحدة، بدوره، رئيس الوزراء الفلسطيني بصورة التعاون القائم بين الأردن وفلسطين في المجال الزراعي، إضافة إلى التحضيرات الجارية لإنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق، مؤكداً أهمية العمل على زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

وشدد على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية والذي لن يكون إلا مناصراً لها، مؤكداً أن الأولوية ستكون لفلسطين لاستيراد السلع غير المتوفرة في الأردن.

وحضر اللقاء السفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي، ووزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري.

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