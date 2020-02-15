الرئيسية | محليات العيسوي والعموش يتفقدان مشروع مساكن الأسر العفيفة بالملاحة

وطنا اليوم-عمان:تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، الخميس، مشروع مساكن الأسر العفيفة بمنطقة الملاحة في لواء دير علا بمحافظة البلقاء، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته للمنطقة.

وجال العيسوي والعموش في مرافق المشروع، واطلعا على سير العمل ومستوى الإنجاز المتحقق فيه، حيث يشمل المشروع 400 وحدة سكنية في مرحلته الأولى، فيما تشمل المرحلة الثانية تنفيذ 370 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ شبكة طرق رئيسية وشبكة صرف صحي وشبكة لتصريف المياه الجوفية، ومد خطوط المياه والكهرباء لخدمة هذه الوحدات السكنية.

وأكد العيسوي، خلال الجولة التي تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمشاريع المبادرات الملكية، أهمية تقييم مستوى الإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع، وضرورة متابعة التنفيذ وفق خطط عمل تراعي الجودة والمعايير المعتمدة، وفق الإطار الزمني المحدد، لافتا إلى أهمية تذليل مختلف التحديات التي قد تعترض سير المشروع خلال مراحله التنفيذية.

وأضاف، أن هذا المشروع يستهدف تمكين الأسر العفيفة من الحصول على مساكن مناسبة في بيئة صحية وآمنة، وتأمين سبل العيش الكريم لهم، مشيراً إلى أن المبادرات الملكية التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات، وتشمل العديد من القطاعات الحيوية، تجسد رؤية جلالة الملك لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنهوض بواقع المجتمعات المحلية.

بدوره، قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، إن دور الوزارة يكمن في الإشراف على هذا المشروع ومتابعته، ومراقبة مستوى العمل ونوعيته، وتذليل مختلف التحديات التي قد تظهر خلال مرحلة التنفيذ، مبيناً أن نسبة الإنجاز بلغت 88 بالمئة، ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع وتسليمه مطلع العام القادم.

ورافق العيسوي خلال الجولة محافظ البلقاء، ورئيس بلدية دير علا، وعدد من ممثلي الفاعليات الرسمية والشعبية بالمنطقة.

يشار إلى أن مساكن الأسر العفيفة التي يجري تنفيذها في منطقة الملاحة، جاءت بمواصفات هندسية وفنية عالية تقاوم ملوحة التربة.

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